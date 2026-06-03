La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 3 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que señala una diferencia de 0,35% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, marcada con un dato de 1, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda en el mercado informal, reflejando un clima económico que podría estar influyendo en la percepción del valor del dólar. Sin embargo, es crucial observar cómo se comporta en los próximos días para confirmar la sostenibilidad de esta tendencia.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad del dólar blue en la última semana, con un 8.35%, es menor que la volatilidad anual del 17.62%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar de este miércoles, 3 de junio de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: