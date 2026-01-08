Construyen en América Latina las autopistas más avanzadas y en tiempo récord: ahora se viaja casi el doble de rápido

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prosigue con la edificación de un túnel subterráneo bajo las vías del tren con el objetivo de optimizar la conectividad y el flujo vehicular en la región.

Las obras permitirán disminuir los tiempos de desplazamiento a la mitad, dado que el paso actual mantenía las barreras bajas durante 34 minutos por hora .

Construyen el túnel más esperado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona (foto: archivo).

Se levanta un nuevo puente debajo de las vías del ferrocarril

El Gobierno porteño ha comunicado el avance en los trabajos de construcción de un túnel en la calle García Lorca, situado bajo las vías del tren Sarmiento, en Caballito. Este cruce ferroviario soporta la circulación de aproximadamente 500 vehículos por hora y la barrera, que permanecía baja durante más de 30 minutos por hora, complicaba el tránsito y generaba congestiones.

El nuevo paso bajo nivel tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y proporcionar mayor seguridad a conductores, peatones, vecinos y ciclistas.

Asimismo, se espera que reduzca la contaminación acústica y de gases generada por los vehículos detenidos.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que “ la movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la Ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”.

Simultáneamente a los trabajos de construcción, se lleva a cabo la instalación de un sistema de pilotaje para las rampas de acceso, así como el montaje de una estación de bombeo.

El túnel tendrá un solo sentido. Las obras también incluirán el tendido de puentes peatonales en la parte superior. Se colocarán calles colectoras de acceso a frentistas, equipamiento urbano con bancos y juegos, intervenciones de paisajismo y áreas parquizadas. Asimismo, se instalarán luminarias y revestimientos artísticos en el bajo paso.

Los trabajos se llevan a cabo en el marco del Plan Urbano Ambiental, un proyecto que se desarrolla en la Ciudad y que establece la relevancia de realizar los estudios y la planificación necesaria para mejorar la conectividad.