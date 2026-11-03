En pleno casco histórico de Buenos Aires existe un comercio que sobrevivió al paso de casi dos siglos y todavía mantiene sus puertas abiertas. Se trata de la Farmacia La Estrella, fundada en 1834, que conserva parte de su mobiliario original, sus antiguos mostradores y una decoración que permite conocer cómo eran las primeras boticas de la Argentina.

Ubicada actualmente en la esquina de Alsina y Defensa, en el barrio de Monserrat, es reconocida por el Gobierno de la Ciudad como la farmacia más antigua del país.

La historia de la farmacia que nació en 1834

La historia de la farmacia está vinculada con Bernardino Rivadavia. El dirigente había impulsado la llegada de científicos europeos y convocó al farmacéutico y botánico italiano Pablo Ferrari para desarrollar el primer Museo de Historia Natural del país.

Ferrari se instaló en Buenos Aires y, en 1834, fundó una botica sobre la calle Defensa, frente al convento de Santo Domingo. Aquel establecimiento sería el origen de la actual Farmacia La Estrella.

Posteriormente pasó a manos de Silvestre Demarchi, quien impulsó su crecimiento y desarrolló una importante actividad comercial vinculada a la fabricación y distribución de productos farmacéuticos.

Farmacia La Estrella Redes Sociales

Con el tiempo, el negocio se expandió y se convirtió en una de las droguerías más importantes de la época. La actividad no se limitaba a vender medicamentos: también se preparaban productos y fórmulas en sus instalaciones.

La farmacia terminó estableciéndose en su actual ubicación, en la esquina de Alsina y Defensa, donde se convirtió en uno de los comercios históricos más reconocidos de Buenos Aires.

Allí trabajó Melville Bagley y nació la Hesperidina

Uno de los episodios más curiosos de su historia está relacionado con Melville Sewell Bagley, el empresario estadounidense que posteriormente fundaría la conocida marca argentina de alimentos.

Bagley llegó a Buenos Aires en el siglo XIX y comenzó a trabajar como ayudante en la droguería La Estrella. Durante ese período se interesó por la elaboración de preparados a base de naranjas y desarrolló la fórmula de la Hesperidina.

En 1864 lanzó comercialmente este producto, una bebida alcohólica elaborada a partir de cáscaras de naranjas amargas, que se convirtió en uno de los aperitivos más conocidos de la Argentina.

Su historia también quedó vinculada a la publicidad y al desarrollo de las marcas comerciales en el país. Bagley impulsó el registro de marcas para proteger su creación frente a las imitaciones.

Años después, amplió sus actividades y comenzó a producir galletitas, hasta construir una empresa que se convertiría en una de las más reconocidas del mercado argentino.

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Los detalles históricos que todavía conserva

La Farmacia La Estrella conserva buena parte de la decoración y el mobiliario que le dieron identidad a lo largo de su historia.

Entre sus principales características se encuentran las estanterías de nogal, los mostradores tallados, los detalles de mármol y los cristales decorativos. También se destacan los frescos que adornan los cielorrasos.

En el techo del espacio central se puede observar una pintura con tres figuras femeninas que representan la Salud, la Enfermedad y la Farmacopea.

Estos elementos convierten al establecimiento en un espacio de valor arquitectónico, artístico y patrimonial, además de su función comercial.

Una farmacia que sigue funcionando en Buenos Aires

La farmacia logró conservar su función original y permanecer abierta mientras el resto del conjunto se integró al patrimonio histórico porteño.

Además, su fachada fue incluida en trabajos de restauración y puesta en valor impulsados por el Gobierno de la Ciudad, que contemplaron la recuperación de materiales originales, la restauración de mármoles y la mejora de su iluminación.

A casi dos siglos de su fundación, La Estrella sigue siendo una de las postales históricas de Buenos Aires. Un comercio que atravesó distintas etapas de la historia argentina y todavía conserva parte de la esencia de las antiguas boticas.