Se aproxima un diluvio este lunes 16 de noviembre: habrá fuertes lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en 3 provincias.

Las condiciones climáticas cambiarán de forma brusca en el centro del país durante el lunes 16 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para las provincias de Córdoba, San Luis y La Rioja por la llegada de una fuerte tormenta con ráfagas de viento.

Alerta naranja en 3 provincias, cómo estará el clima en Córdoba, San Luis y La Rioja

El organismo meteorológico emitió una alerta naranja por un intenso temporal que golpeará el centro del país durante el lunes 16 y podría ser peligroso para “la sociedad, la vida y los bienes y el medio ambiente”.

Se aproxima un diluvio este lunes 16 de noviembre: habrá fuertes lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en 3 provincias. SMN

Córdoba

En Córdoba, la mañana empezará con una mínima de 18° y una probabilidad de lluvias de hasta el 40%. Con el paso de las horas, aumentarán las temperaturas hasta los 30° y se intensificará la inestabilidad.

Por la tarde, la probabilidad de lluvias escalará hasta el 100% y las tormentas golpearán toda la provincia con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Se espera que estas condiciones se mantengan a lo largo de toda la noche para dar paso a una mañana de martes con mínimas de 18°.

Se aproxima un diluvio este lunes 16 de noviembre: habrá fuertes lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en 3 provincias. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

San Luis

En la provincia de San Luis, las condiciones se mantendrán inestables a lo largo de toda la jornada del lunes 16, con mínimas de 19° y máximas de 26°.

Por la mañana, la probabilidad de lluvias será de hasta 70%. Por la tarde, las tormentas golpearán toda la provincia con vientos que podrían escalar hasta los 59 kilómetros por hora.

La Rioja

En La Rioja las tormentas llegarán acompañadas por un aumento en las temperaturas hasta los 34° con vientos de hasta 59 kilómetros por hora sentido norte.

La probabilidad de tormentas alcanzará el 70% durante la noche, con actividad eléctrica. El SMN recomendó mantenerse al tanto de los informes oficiales para conocer la evolución del clima.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipó un lunes 16 marcado por condiciones favorables, un cielo despejado y máximas de 27°.

El martes 17 regresará la inestabilidad. Se esperan mínimas de 19° con una probabilidad de lluvias de hasta 40% por la tarde.

El miércoles 18 y jueves 19 llegarán con días favorables. La mínima se ubicará en 17° y la máxima en 28° con cielo despejado y sin probabilidades de lluvias.

Durante la mañana del viernes 20 podrían registrarse algunos chubascos aislados con una temperatura de 17°. La tarde estará marcada por el cielo nublado.

Para el fin de semana se espera un cielo totalmente despejado y máximas de 26°, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.