Formal y confirmado: China establece su primera base militar fuera de Asia y dónde muchos consideran iniciará la Tercera Guerra Mundial (foto: archivo).

El 18 y 19 de noviembre, Shenzhen recibirá a los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que representan alrededor del 60% del producto mundial y la mitad del comercio internacional.

La cita adquiere una dimensión geopolítica excepcional ante el anunciado encuentro trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. Ambas reuniones reflejan las profundas transformaciones del poder económico, tecnológico y diplomático mundial, con Asia como uno de sus principales centros de gravedad.

De la apertura comercial al protagonismo chino

APEC nació en Canberra en 1989, con doce economías y una agenda centrada en la liberalización comercial. China ingresó en 1991, cuando todavía transitaba una etapa inicial de su reforma y apertura. En 1993 comenzaron las reuniones anuales de líderes y, en Bogor, en 1994, se establecieron metas de comercio e inversión abiertos. El foro creció hasta reunir 21 economías y amplió progresivamente su agenda hacia la conectividad, la cooperación tecnológica, la economía digital y la transición energética.

La trayectoria china dentro de APEC sintetiza un verdadero cambio de época. Cuando fue anfitriona en Shanghái, en 2001, se encontraba a las puertas de ingresar en la Organización Mundial del Comercio y buscaba profundizar su inserción internacional. En Beijing, en 2014, ya se había consolidado como una potencia industrial que impulsaba la conectividad regional y nuevas iniciativas de integración. Doce años después, llega a Shenzhen como protagonista de sectores decisivos de la economía mundial, desde vehículos eléctricos y baterías hasta telecomunicaciones, inteligencia artificial y manufactura avanzada.

Las últimas cumbres permiten observar la continuidad de ese ascenso. En Lima, en noviembre de 2024, Xi Jinping compartió con la presidenta Dina Boluarte la inauguración del estratégico megapuerto de Chancay, desarrollado con una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares y participación central de COSCO. Esta infraestructura, que conecta directamente Sudamérica con Asia, simboliza una transformación de las rutas comerciales del Pacífico y las oportunidades de integración productiva entre ambas regiones. El protagonismo chino trascendió las declaraciones diplomáticas para materializarse en infraestructura estratégica.

EFE/Roman Pilipey

Un año después, en Gyeongju, Corea del Sur, la cumbre de APEC 2025 profundizó el debate sobre conectividad, innovación y prosperidad compartida, incorporando especialmente la inteligencia artificial, la transformación digital y los desafíos demográficos .

Allí también se evidenció la necesidad de mantener canales de diálogo económico entre Beijing y Washington pese a sus diferencias estratégicas. La secuencia Lima-Gyeongju-Shenzhen expresa una evolución significativa: de la conectividad física y comercial hacia la disputa por las tecnologías, las capacidades productivas y las reglas que organizarán la economía del futuro.

El Momento Shenzhen: un nuevo paradigma productivo

La elección de Shenzhen como sede agrega una dimensión histórica singular. En 1980 fue una de las primeras zonas económicas especiales impulsadas por Deng Xiaoping. Desde entonces, se transformó en uno de los mayores ecosistemas industriales y tecnológicos del planeta, donde conviven empresas como Huawei, Tencent, BYD y DJI.

La continuidad estratégica de este proceso también se expresa en las visitas de Xi Jinping a la ciudad: en 2012, poco después de asumir la conducción del Partido Comunista, rindió homenaje a Deng Xiaoping y reafirmó la reforma y apertura; en 2018, impulsó la integración de Guangdong, Hong Kong y Macao; y en 2020, durante el 40.º aniversario de la zona económica especial, defendió una economía mundial abierta frente a las crecientes tensiones internacionales.

Su regreso en 2026 para recibir a los líderes de APEC adquiere así un profundo significado político. Shenzhen sintetiza lo que denomino el «Momento Shenzhen»: un nuevo paradigma productivo basado en la articulación entre planificación estratégica, innovación científica, integración industrial y escala, capaz de reducir costos y acelerar la difusión tecnológica . La ciudad que simbolizó la apertura china al mundo representa hoy su capacidad para contribuir a transformar las bases productivas de la globalización.

China y la nueva centralidad diplomática mundial

El escenario diplomático de 2026 refuerza esa lectura. En un mundo convulsionado por guerras, tensiones geopolíticas y crecientes fracturas comerciales, Beijing se convirtió en uno de los principales centros de la diplomacia internacional. Durante los primeros meses del año recibió 26 líderes y altos funcionarios de 23 países, entre ellos representantes de importantes economías del G7 y el G20. La agenda incluyó al primer ministro canadiense Mark Carney, al británico Keir Starmer, al canciller alemán Friedrich Merz, al presidente español Pedro Sánchez y a los propios Trump y Putin. Gobiernos con orientaciones políticas diferentes reconocen la necesidad de mantener un diálogo estratégico con China.

Paralelamente, Beijing profundizó su participación en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), sus vínculos con ASEAN y su articulación con el Sur Global mediante los BRICS+, la cooperación con la Unión Africana y el Foro China-CELAC. Esta proyección se complementa con su protagonismo en Naciones Unidas, donde promueve cuatro iniciativas: Desarrollo Global, Seguridad Global, Civilización Global y Gobernanza Global. Estas propuestas convergen en la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, basada en el diálogo, la igualdad soberana y la cooperación internacional.

Este dinamismo contrasta con las dificultades del liderazgo estadounidense. Washington conserva un formidable poder financiero, militar y tecnológico, pero su creciente utilización de sanciones, bloqueos comerciales, guerras arancelarias y restricciones tecnológicas genera tensiones incluso con sus aliados tradicionales. Mientras China presenta una agenda de apertura e interdependencia, Estados Unidos recurre a mecanismos de desacople y presión unilateral. La competencia entre ambas potencias expresa una disputa más profunda sobre la organización de la economía mundial y las reglas de la gobernanza internacional.

Sabino Vaca Narvaja, presidente del Centro de Sinología de la UBA y exembajador argentino en China. Sabino Vaca Narvaja

La cumbre trilateral y la disputa por la seguridad global

En ese contexto, el anunciado encuentro entre Xi, Trump y Putin despierta expectativas extraordinarias. Entre los posibles temas figura la seguridad nuclear, especialmente tras el vencimiento del tratado Nuevo START en febrero de 2026.

También aparecen Irán, la estabilidad de Medio Oriente y los mecanismos para evitar una escalada militar. Ucrania constituye otro asunto sensible, aunque su inclusión formal en la agenda no está confirmada. China ha defendido la necesidad de una solución política que contemple las preocupaciones de seguridad de las partes involucradas, incluida Europa.

Taiwán representa, a su vez, una de las cuestiones más delicadas de la relación sino-estadounidense. Beijing considera su reunificación un asunto fundamental de soberanía e integridad territorial, mientras Washington mantiene compromisos de seguridad y vínculos no oficiales con la isla. La gestión de estas diferencias, junto con la prevención de incidentes militares y la estabilidad estratégica, constituye un desafío central para ambas potencias.

La importancia del encuentro trilateral excede sus posibles acuerdos inmediatos. Expresa la necesidad de administrar una transición internacional caracterizada por la redistribución de capacidades económicas, tecnológicas y militares. El desafío consiste en evitar que la negociación entre grandes potencias derive en nuevas esferas de influencia y, al mismo tiempo, construir mecanismos eficaces de cooperación que fortalezcan el multilateralismo y la seguridad colectiva.

Argentina frente a un mundo en transformación

Para Argentina, este escenario debería provocar una profunda reflexión. Mientras las principales economías multiplican sus interlocutores y diversifican sus vínculos internacionales, el gobierno de Javier Milei ha privilegiado una identificación ideológica extrema con determinados liderazgos extranjeros, especialmente Donald Trump. Este alineamiento reduce los márgenes de autonomía nacional y subordina decisiones estratégicas a prioridades políticas ajenas. Nuestra tradición diplomática, con sus contradicciones y matices históricos, se construyó alrededor de la defensa de la soberanía, la solución pacífica de controversias, el multilateralismo y la búsqueda pragmática de los intereses nacionales.

El acuerdo prevé analizar la viabilidad de un sistema que integre distintas líneas ferroviarias. EFE/EPA/Athit Perawongmetha/POOL

Argentina no integra APEC, pero las decisiones de sus miembros impactan directamente sobre nuestras exportaciones, inversiones, infraestructura y oportunidades tecnológicas. Chile y Perú participan activamente de ese espacio, mientras nuestro país necesita recuperar una estrategia de inserción internacional que articule sus capacidades alimentarias, energéticas, científicas e industriales. La relación con China, Estados Unidos y el conjunto del Sur Global debe responder a un proyecto nacional de desarrollo, sin subordinaciones automáticas ni exclusiones ideológicas.

Shenzhen condensa una de las grandes preguntas de nuestro tiempo: quiénes tendrán capacidad para producir las tecnologías del futuro y participar en la definición de las reglas del nuevo orden internacional. La cumbre de APEC y el anunciado diálogo trilateral representan dos dimensiones de esa transformación. Para Argentina, el mayor riesgo es permanecer al margen de las decisiones que están reconfigurando el poder mundial, precisamente cuando más necesita una política exterior autónoma, inteligente y orientada al desarrollo.