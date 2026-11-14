Las murallas de Niebla conservan buena parte de su trazado histórico y rodean el casco antiguo de la localidad.

Hay pueblos en los que la historia no está concentrada en un solo edificio. En Niebla, Huelva, buena parte del pasado sigue visible en una enorme fortificación que rodea el casco histórico. El recinto tiene unos dos kilómetros de perímetro, varias puertas históricas y decenas de torres que todavía marcan el perfil de la localidad, un paisaje que comparte con otros pueblos medievales de murallas intactas.

Aunque la construcción conservada reúne elementos de distintas épocas, buena parte de su aspecto actual está vinculada con la etapa islámica, especialmente con la dominación almohade, según el Ayuntamiento de Niebla. La muralla fue transformada a lo largo de los siglos, pero mantuvo su función de defensa y su trazado general.

Una muralla que nació antes de la época musulmana

La historia de las fortificaciones de Niebla es anterior a la llegada de los musulmanes. El Ayuntamiento menciona restos de época tartésica, romana y musulmana. Más tarde, el lugar quedó bajo dominio musulmano.

La fortificación que hoy define a Niebla fue levantada y modificada en diferentes etapas. El periodo almohade dejó una de las huellas más visibles en sus muros, aunque el conjunto no puede atribuirse a una sola época.

La piedra y el color rojizo de las murallas contribuyeron a formar la imagen histórica de la localidad, a la que los geógrafos de la época musulmana conocían como “la roja”. Su situación geográfica fue clave para su esplendor, tal como recoge la documentación municipal.

¿Cuántas torres y puertas conserva Niebla?

La muralla tiene un perímetro de unos dos kilómetros y conserva numerosas estructuras defensivas. Los recuentos cambian según la fuente y según qué elementos se incluyan como torres: el Ayuntamiento habla de hasta cuarenta torreones, mientras que la Junta de Andalucía menciona 43 torres, por lo que las cifras históricas no son idénticas en todas las referencias.

El recinto conserva además cinco puertas principales: la de Sevilla, la del Socorro, la del Buey, la del Embarcadero y la del Agua. Todas aparecen identificadas en la información turística municipal.

Según la Junta de Andalucía, las murallas fueron construidas durante la época árabe, entre los siglos XI y XIII, lo que ayuda a entender el carácter defensivo de un recinto que fue creciendo y transformándose con el paso del tiempo.

Una vista panorámica del recinto amurallado de Niebla, uno de los principales conjuntos históricos de la localidad. Jose A. / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Un castillo sobre una antigua fortaleza islámica

Dentro de las murallas se encuentra uno de los principales monumentos de Niebla: el Castillo de los Guzmanes. La fortaleza actual se levantó en el siglo XV, después de la conquista cristiana, sobre la antigua alcazaba árabe.

El castillo pasó a formar parte del señorío de los Guzmanes y fue modificado a lo largo de los siglos. Sus torres y muros forman parte del mismo paisaje fortificado que todavía puede verse en la localidad.

Junto a él aparecen otros edificios que permiten reconstruir las distintas etapas de la ciudad. La iglesia de Santa María de la Granada se construyó sobre una antigua mezquita de los siglos X y XI y reúne elementos de distintos periodos, entre ellos rasgos gótico-mudéjares.

Una ciudad marcada por sus murallas

La fortificación no quedó aislada del desarrollo de Niebla. Con el tiempo, parte de los muros del castillo se aprovechó para levantar viviendas, que más tarde se desalojaron durante las restauraciones, según la ficha de la Diputación de Huelva.

El conjunto histórico fue protegido por las autoridades durante el siglo XX. Niebla fue declarada conjunto monumental histórico-artístico en 1982, mientras que sus murallas están protegidas como Bien de Interés Cultural. Desde la rehabilitación del castillo, en 2021, se trabaja además en convertir la barbacana en un espacio expositivo.

Por eso, el recinto continúa formando parte del paisaje urbano, igual que en otras localidades onubenses con murallas y torres árabes, y permite recorrer un espacio en el que se mezclan vestigios prerromanos, romanos, islámicos y cristianos.

Hoy, los aproximadamente dos kilómetros de muralla siguen rodeando buena parte del centro histórico de Niebla. Las puertas, las torres y las construcciones que quedaron dentro del recinto permiten seguir la evolución de una localidad que durante siglos estuvo definida por sus defensas, un destino que se suma a otras escapadas por Huelva.