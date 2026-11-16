Por la Ley de Tránsito 24.449: pueden inhabilitar la licencia a quienes manejen muy lento en autopistas y se encuentren en esta situación.

Al circular por las autopistas, los conductores deben respetar tanto las velocidades máximas como las mínimas.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que se debe respetar la velocidad mínima para evitar obstaculizar la circulación.

Circular por debajo del límite puede constituir una falta grave y una reincidencia puede poner en riesgo la habilitación de la licencia de conducir.

Cuándo es una falta manejar lento en las autopistas, según la Ley Nacional de Tránsito 24.449

El artículo 52 de la normativa nacional establece los límites mínimos para zonas urbanas y autopistas. La ley fija como mínima la mitad de la velocidad máxima establecida para cada tipo de vía.

Para autos y motos, el máximo para transitar en autopistas es de 130 kilómetros por hora. De esta manera, según el artículo 51, la mínima queda establecida en 65 kilómetros por hora.

Esto significa que un vehículo que circula de manera injustificadamente lenta por una autopista puede quedar por debajo del límite previsto por la legislación.

En este contexto, el artículo 50 establece que el conductor debe circular a una velocidad que le permita mantener el dominio del vehículo y, al mismo tiempo, no entorpecer la circulación. Por lo tanto, la obligación no se limita a respetar un número, sino que también exige una conducción compatible con la seguridad y la fluidez del tránsito.

Por la Ley de Tránsito 24.449: pueden inhabilitar la licencia a quienes manejen muy lento en autopistas y se encuentren en esta situación. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La Ley Nacional de Tránsito incluye expresamente la velocidad mínima entre las conductas consideradas faltas graves. El artículo 77, inciso n, establece un margen de tolerancia de hasta el 10%. En el caso de una mínima de 65 km/h, ese 10% equivale a 6,5 km/h. El incumplimiento se configura por debajo de ese umbral, salvo que exista una situación que justifique la conducta.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir en estos casos

La primera infracción por circular por debajo de la velocidad mínima no implica por sí sola que el conductor pierda la habilitación para conducir. La clave radica en el artículo 77 de la Ley 24.449, el cual considera grave la violación de los límites mínimos y máximos de velocidad. Esa clasificación es importante porque el régimen de reincidencia establece consecuencias específicas para las faltas graves.

Por la Ley de Tránsito 24.449: pueden inhabilitar la licencia a quienes manejen muy lento en autopistas y se encuentren en esta situación. Gemini IA

El artículo 82, por su parte, establece cuándo existe una reincidencia. Se configura cuando una persona comete una nueva falta después de haber sido sancionada anteriormente en cualquier jurisdicción. Para las faltas graves, el plazo que se toma en cuenta es de dos años. La norma también aclara que la reincidencia se computa por separado para faltas leves y graves y que la inhabilitación aplica solo para estas últimas.

En caso de reincidencia de una falta grave, artículos 82 establece una escala. La primera reincidencia puede generar una inhabilitación de hasta 9 meses, según el criterio del juez. La segunda puede alcanzar los 12 meses, también a criterio del juez.

En la tercera, la inhabilitación es obligatoria y puede extenderse hasta 18 meses. Para las reincidencias posteriores, el plazo se duplica sucesivamente.

Por lo tanto, circular por debajo de la mínima puede generar una sanción por ser considerada una falta grave. La suspensión de la licencia surge del marco del régimen de reincidencia previsto por el artículo 82.