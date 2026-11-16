La hotelería argentina suma nuevos proyectos fuera de los destinos tradicionales y pone el foco tanto en el turismo como en el segmento corporativo. En ese escenario, Grupo Hotelero Albamonte (GHA), propietario de las cadenas Howard Johnson y Days Inn, continúa con su plan de crecimiento: actualmente cuenta con 42 hoteles en el país, mientras apunta a alcanzar los 80 establecimientos en los próximos años.

Foto: Howard Johnson Chacras de Coria en Mendoza Howard Johnson IA

Tres aperturas que se concretaron durante 2026

Durante 2026, el grupo inauguró tres establecimientos: Days Inn Sierra de la Ventana, Howard Johnson Hotel Spa & Convention Center Bahía Blanca y Howard Johnson Chacras de Coria. Las aperturas se suman a una estrategia que, según la información proporcionada por la Compañía, contempla inversiones en puntos clave relacionados con los sectores agrario y minero. Los desarrollos actuales corresponden a hoteles de gran escala, con más de 100 habitaciones.

En Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Days Inn abrió un hotel con vistas al Cerro Tres Picos. Está ubicado a pocos minutos de la estación de tren y del Golf Club local y a una hora de Bahía Blanca. Sus habitaciones tienen balcón y bañera con hidromasaje, mientras que entre sus servicios aparecen casino, restaurante de cocina regional, bar y cafetería, piscinas interior y exterior y un spa con hidromasaje y saunas. El desayuno y el estacionamiento están incluidos.

La propuesta del establecimiento se vincula además con las actividades disponibles en los alrededores. Los viajeros pueden realizar senderismo, cabalgatas, paseos por arroyos y salidas fotográficas, además de jugar al golf, recorrer la comarca y visitar miradores con vistas panorámicas. De esta manera, el nuevo hotel combina sus servicios de alojamiento y bienestar con las posibilidades que ofrece el entorno de Sierra de la Ventana.

Foto: Days Inn Sierra de la Ventana en Buenos Aires Howard Johnson IA

La segunda apertura fue Howard Johnson Hotel Spa & Convention Center Bahía Blanca, pensado para viajeros de negocios y turismo. Cuenta con habitaciones, spa, piscina climatizada, gimnasio, desayuno buffet y restaurante, además de espacios para eventos y convenciones. La Compañía destaca que se trata del primer hotel internacional de Bahía Blanca y que dispone de cargadores para autos eléctricos.

De Mendoza a los próximos destinos de la cadena

La tercera incorporación de 2026 fue Howard Johnson Chacras de Coria, en Mendoza. El establecimiento cuenta con habitaciones amplias, terrazas privadas y espacios diseñados para combinar descanso, funcionalidad y bienestar. De acuerdo con la descripción de la empresa, apunta tanto a escapadas de placer como a viajes de negocios y estadías prolongadas en uno de los destinos mendocinos.

Foto: Howard Johnson Bahia Blanca en Buenos Aires Howard Johnson IA

Las tres inauguraciones forman parte de una expansión más amplia. Grupo Hotelero Albamonte (GHA) informó que tiene 17 próximas aperturas, entre las que menciona proyectos de Howard Johnson en Rosario, Cinco Saltos, Lobos, San Martín de los Andes, General Pico, Alvear y San Rafael. También aparece un futuro Days Inn en Concepción del Uruguay.

La expansión se apoya en dos marcas internacionales. Howard Johnson es presentada por la Compañía como la cadena hotelera con mayor presencia en Argentina, mientras que Days Inn cuenta actualmente con cinco hoteles en Villa Devoto, La Plata, Dolores, Zárate y Sierra de la Ventana. Grupo Hotelero Albamonte (GHA) adquirió en 2018 los derechos de esta última marca, que posee más de 2.200 hoteles en el mundo.

El plan combina, así, las aperturas ya concretadas con una cartera de nuevos establecimientos que busca ampliar la presencia territorial de ambas marcas. Con 42 hoteles actualmente en funcionamiento y el objetivo declarado de llegar a 80 en los próximos años, Grupo Hotelero Albamonte (GHA) mantiene la expansión como uno de los principales ejes de su estrategia en el país.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.