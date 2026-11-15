La sustentabilidad dejó de ocupar un lugar separado dentro de las estrategias empresariales y comenzó a atravesar distintas áreas del negocio. En la hotelería, esta transformación alcanza desde el consumo de recursos hasta la gestión de residuos o la relación con los destinos. Grupo Hotelero Albamonte (GHA) avanzó fuertemente en la incorporación de estos criterios a la gestión de sus establecimientos Howard Johnson y Days Inn.

Un compromiso que alcanza al 90% de los hoteles

Uno de los principales hitos de este proceso es que el 90% de los hoteles de la cadena participó y avanzó en iniciativas de sustentabilidad, incorporando criterios, indicadores y buenas prácticas en diferentes áreas de su gestión. Este recorrido permitió consolidar una base de trabajo común y fortalecer el compromiso de los establecimientos con una operación cada vez más responsable y eficiente.

La estrategia continúa evolucionando, con el objetivo de ampliar estas acciones al conjunto de los hoteles de la cadena.

El trabajo no se concentra en una única medida. La estrategia contempla acciones relacionadas con la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la gestión de residuos, tres aspectos que forman parte de la operación cotidiana de un hotel. De esta manera, el enfoque busca integrar las buenas prácticas a la gestión y hacerlas visibles tanto para los huéspedes como para los equipos y los clientes corporativos.

Otro aspecto incluido en la estrategia es la participación de las personas. Grupo Hotelero Albamonte (GHA) señaló que trabaja en la capacitación y sensibilización de sus colaboradores, pero también en la participación de los huéspedes. A esto se suma el compromiso con las comunidades y con los destinos donde funcionan los hoteles, incorporando así diferentes dimensiones dentro de la política de sustentabilidad.

Howard Johnson Funes, Santa Fe. Howard Johnson Funes, Santa Fe

Energía solar y movilidad eléctrica: las iniciativas que se suman

Además de las medidas generales que alcanzan a la cadena, algunos hoteles desarrollaron proyectos específicos. Entre las iniciativas mencionadas por la empresa aparecen la energía solar y la movilidad eléctrica, junto con otras soluciones orientadas a reducir impactos y mejorar la eficiencia de los establecimientos.

La Compañía también impulsa distintas iniciativas y acciones vinculadas con la sustentabilidad en sus establecimientos. Estas permiten continuar fortaleciendo y visibilizando el trabajo realizado en cada hotel, en el marco de un modelo de mejora continua que busca incorporar progresivamente buenas prácticas tanto a la administración de los establecimientos como a la experiencia de los huéspedes.

Este enfoque también alcanza al segmento corporativo. La información proporcionada por la empresa identifica entre sus públicos a hoteles y alojamientos, compañías, organizadores de eventos corporativos, actores vinculados con el turismo MICE y áreas especializadas en sustentabilidad, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y criterios ESG. Así, las políticas ambientales y sociales también se incorporan a una propuesta relacionada con las necesidades de organizaciones que consideran estos aspectos.

Para Grupo Hotelero Albamonte (GHA), operador de las marcas Howard Johnson y Days Inn, el desafío es continuar consolidando una cultura de sustentabilidad en toda su red de establecimientos. A través de acciones concretas, capacitación, eficiencia operativa y mejora continua, la compañía busca que estos criterios formen parte de la gestión diaria y de la experiencia de los huéspedes.

Para mas información sobre sustentabilidad en la hotelería visite https://www.hjargentina.com/sustentabilidad

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.