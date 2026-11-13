Organizar un evento corporativo requiere coordinar distintos aspectos que van mucho más allá de encontrar un salón. Cuando participan personas de otras ciudades, también entran en juego el alojamiento, la gastronomía y los momentos de descanso.

Por eso, concentrar estos servicios en un mismo establecimiento puede convertirse en una alternativa para empresas y organizaciones que buscan desarrollar encuentros con una propuesta integral.

Chascomús. (Foto: Howard Johnson). Chascomús. (Foto: Howard Johnson).

Eventos corporativos: qué servicios se pueden encontrar en un mismo hotel

Los 42 hoteles Howard Johnson y Days Inn ofrecen espacios destinados a eventos corporativos, reuniones, capacitaciones, convenciones y encuentros empresariales. La propuesta contempla 125 salones de eventos y reuniones que pueden adaptarse a diferentes formatos y cantidades de asistentes, de acuerdo con las características de cada actividad.

A los espacios de reunión se suma la posibilidad de alojar en el propio hotel a participantes y equipos que llegan desde otras ciudades. Así, quienes asisten a una capacitación, convención o encuentro empresarial pueden hospedarse en el mismo establecimiento donde se desarrolla la actividad, concentrando ambos servicios en un único lugar.

Howard Johnson La Plata, Buenos Aires Howard Johnson

La gastronomía también forma parte de la propuesta. Según la información compartida por la compañía, los hoteles cuentan con alternativas para cubrir distintos momentos de una jornada, entre ellas desayunos, coffee breaks, almuerzos y cenas. La oferta contempla además servicios gastronómicos para eventos sociales, lo que permite adaptar esta parte de la experiencia a las características del encuentro.

Spa, actividades recreativas y atención durante la organización

El concepto no se limita al alojamiento, los salones y la comida. Dependiendo del hotel elegido, las jornadas pueden complementarse con espacios de bienestar, entre ellos spa y servicios de relax. También pueden incorporarse actividades recreativas, una alternativa para quienes buscan sumar otras propuestas a la agenda prevista para los asistentes.

Estas características hacen que los establecimientos puedan recibir diferentes perfiles de grupos. La propuesta no está pensada exclusivamente para compañías: también contempla a clubes deportivos, instituciones, agencias, asociaciones y otras organizaciones que necesiten combinar espacios para encuentros con alojamiento, gastronomía y servicios complementarios.

Days Inn Zárate, Buenos Aires. Howard Johnson

Otro de los puntos señalados por Howard Johnson y Days Inn es la atención personalizada para acompañar a las empresas durante la organización del evento. De esta manera, los servicios disponibles pueden articularse de acuerdo con las necesidades del encuentro y de los asistentes, desde las reuniones y la estadía hasta los momentos gastronómicos y las alternativas de bienestar o recreación que tenga el hotel seleccionado.

La posibilidad de resolver distintas necesidades dentro del mismo establecimiento plantea así una propuesta integral para compañías y organizaciones que necesiten realizar capacitaciones, convenciones, reuniones u otros encuentros.

Para consultas vinculadas con estos servicios, la empresa ofrece como canal de contacto el correo eventos@hojoar.com.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.