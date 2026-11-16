En esta noticia La clave para recuperar el peso, según Melconian

El economista Carlos Melconian confirmó que quiere ser candidato presidencial en 2027 y lanzó fuertes cuestionamientos a la gestión de Javier Milei al señalar que “no sabe cómo construir” una etapa de crecimiento económico y progreso social.

“Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué”, sostuvo el economista durante una entrevista con la señal LN+.

Melconian aseguró que su vocación presidencial no surgió recientemente y planteó que la Argentina atraviesa una transición que todavía no produjo los resultados esperados por la sociedad.

El expresidente del Banco Nación reconoció tres logros de la administración libertaria: haber instalado y llevado a la práctica el concepto de superávit fiscal, conseguir respaldo legislativo pese a su representación minoritaria inicial y avanzar en la desintermediación de los planes sociales.

Sin embargo, advirtió que en lo económico el Gobierno “no tuvo programa ni lo tiene” y consideró que su capacidad de transformación encontró un límite.

“ Se pasó de rosca porque con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa ”, afirmó el economista.

A la vez, cuestionó que la administración nacional no haya puesto al crecimiento, la educación, la salud y el progreso entre sus prioridades. “No hay ningún modelo que pueda avanzar sin crecimiento”, subrayó.

El economista Carlos Melconian confirmó que quiere ser candidato presidencial en 2027 Captura de TV

En ese sentido, sostuvo que Milei consiguió alterar estructuras económicas y políticas, pero carece de los equipos y de la capacidad de gestión necesarios para encarar una nueva etapa.

“No tiene gente, no tiene management, no sabe cómo construir”, señaló, aunque insistió en que su intención no es desconocer los avances alcanzados, sino mirar hacia adelante.

La clave para recuperar el peso, según Melconian

En materia económica, Melconian rechazó una eventual dolarización y sostuvo que, además de no contar con los recursos necesarios para instrumentarla, ese régimen no resulta adecuado para el país.

“La moneda se recupera con la estabilidad”, afirmó, y defendió la necesidad de reducir la inflación a niveles anuales muy bajos, reconstruir la confianza y avanzar hacia un modelo de crecimiento.

Consultado sobre la posibilidad de compartir una fórmula presidencial con Patricia Bullrich, evitó confirmar cualquier acuerdo y aseguró que mantiene conversaciones con dirigentes de diferentes espacios, incluida la senadora.

“Yo hablo con todo el mundo, incluida Patricia”, señaló, y remarcó que su propuesta pretende reunir a sectores que compartan objetivos de desarrollo.

En este sentido, dejó una condición clave para eventuales alianzas: “La puerta acá está cerrada para los extremos y los dogmas”.