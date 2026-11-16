Se aproxima una tormenta este lunes 16 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este lunes 16 de noviembre en Córdoba. El organismo advirtió que podrían registrarse precipitaciones abundantes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y fuertes ráfagas de viento.

El aviso fue publicado a las 8:09 y anticipa valores de precipitación acumulada de entre 40 y 120 milímetros en las zonas alcanzadas por el nivel naranja. Además, otras provincias del país también se encuentran bajo advertencias meteorológicas por tormentas.

Alerta naranja por tormentas en Córdoba: hasta 120 mm de lluvia, granizo y ráfagas de 90 km/h

De acuerdo con el SMN, Córdoba se encuentra bajo alerta naranja por tormentas. Los fenómenos podrían ser fuertes o localmente severos, con precipitaciones acumuladas de entre 40 y 120 milímetros.

Además de las lluvias intensas, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo de diversos tamaños.

La advertencia también alcanza a San Luis y Mendoza. Por otra parte, sectores de La Rioja, Catamarca y Buenos Aires presentan áreas bajo alerta naranja y amarilla.

Alerta naranja por tormentas en Córdoba: hasta 120 mm de lluvia, granizo y ráfagas de 90 km/h. SMN

Qué otras provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

El SMN también emitió una alerta amarilla para sectores de San Juan, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe.

En estas zonas se esperan tormentas con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 70 milímetros. Los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento y caída de granizo.

La Rioja, Catamarca y Buenos Aires tienen sectores alcanzados por ambos niveles de advertencia, naranja y amarillo, según la intensidad prevista para cada área.

Cómo estará el tiempo en Córdoba capital este lunes 16 de noviembre

En Córdoba capital, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 30°C durante este lunes 16 de noviembre.

La jornada estará marcada por la inestabilidad y la posibilidad de tormentas, en línea con el alerta meteorológico vigente para la provincia.

Cómo seguirá el clima en Córdoba el martes 17 de noviembre

Para el martes 17 de noviembre se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en Córdoba. Después de las tormentas previstas para el lunes, disminuiría la inestabilidad y se presentaría una jornada con mejores condiciones del tiempo.

De todas formas, se recomienda seguir atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en los avisos y pronósticos.