Un país africano es hogar del río más profundo del mundo, que alcanza 220 metros de profundidad. Esta cifra deja atrás ríos emblemáticos por su extensión, caudal o relevancia histórica, como el Amazonas o el Nilo.

Más allá de su profundidad récord, este río es considerado uno de los más peligrosos y enigmáticos del planeta, con rápidos violentos, cañones submarinos y una biodiversidad única.

¿Dónde se encuentra el río más profundo del mundo?

Se trata del río Congo, ubicado en el corazón de África. Nace al noreste de Zambia y atraviesa países como la República Democrática del Congo, República del Congo, Angola, Camerún y Tanzania, hasta desembocar en el océano Atlántico.

Según la Encyclopedia Britannica, su recorrido total es de aproximadamente 4.700 kilómetros.

Características del río Congo

Profundidad máxima : 220 metros, comparable a zonas oceánicas.

Caudal : más de 41.000 m³ por segundo, solo superado por el Amazonas.

Topografía : cañones submarinos, rápidos y cataratas como las Livingstone, que dificultan la navegación y la exploración científica.

Biodiversidad : más de 700 especies de peces, el 80% endémicas, incluyendo especies adaptadas a la oscuridad permanente en las zonas más profundas.

Color y sedimentos: sus aguas rojizas son visibles desde el espacio.

¿Cuáles son los ríos más profundos del mundo?

A diferencia de océanos y lagos, los ríos están en constante movimiento, moldeados por corrientes, lluvias y la geología del terreno. La profundidad máxima se mide en su punto más profundo , generalmente en cañones o zonas de fuerte erosión.

Río Amazona

Estos son los más profundos del mundo: