Este famoso tren recorre el mundo en menos de 21 días en una travesía de casi 19.000 kilómetros que se extiende desde Europa hasta Oceanía con un recorrido que incluye estaciones en las principales ciudades europeas hasta algunas de las capitales más importantes de Asia.

Aunque gran parte de la Tierra no esté contemplado por su enorme extensión, el viaje en este ferrocarril, que se extiende por 3 semanas, permite observar casi todos los paisajes del mundo incluidas playas, montañas, acantilados, desiertos y también distintos animales.

¿Cuál es el tren que da la vuelta al mundo desde Europa hasta Oceanía?

El viaje en tren más largo del mundo es el que une Portugal con Singapur en un recorrido que se extiende durante 21 días y abarca una travesía de 18.755 kilómetros . Dentro de las estaciones más destacadas aparece estas ciudades:

Pekín (China),

Bangkok (Tailandia),

Moscú (Rusia)

París (Francia).

En diciembre de 2021, la apertura de una nueva línea de ferrocarril en Laos, ubicado en el sudeste asiático, conectó un tramo intermedio convirtiéndolo en el viaje en tren continuo más largo del mundo.

Este tren permite conocer los paisajes más variados del mundo.

¿Cómo es la ruta que conecta Europa con Oceanía?

El camino comienza en el Algarve portugués y se prolonga hasta su destino final en la isla-estado de Singapur. En su recorrido, el tren cruza España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia, hasta llegar a Moscú, punto clave donde Europa se une con Asia.

Desde el límite euroasiático, el viaje se interna en el frío siberiano ruso para avanzar hasta Mongolia y luego, entra en China, con parada en Pekín. Después, el itinerario continúa hacia el sudeste asiático donde se recorrerán Laos, Tailandia y Malasia, antes de culminar en el gigante tecnológico Singapur, el límite sur entre Asia y Oceanía.

Antes solo se podía ir al sur hasta la capital de Vietnam, Saigón, para luego tomar un autobús a través de Camboya y llegar a Bangkok, Tailandia. Con el nuevo ferrocarril que cruza Laos, se puede acceder al extremo austral del sudeste asiático.

¿Cuánto cuesta el pasaje para hacer el viaje en tren más largo del Mundo?

El precio total de los pasajes ronda los 1.200 euros , casi 1400 dólares, sin incluir comidas ni alojamiento en las paradas intermedias. De esta forma, se pueden visitar 3 continentes sin necesidad de tomar un avión.

El recorrido inicia en Portugal y termina en Singapur. Traveller

Es importante tener en cuenta que este viaje implica cambios de tren con trasbordos precisos a horario donde también habrá que realizar trámites migratorios. Otro punto a considerar son los gastos por fuera del traslado que incluyen alimentación, escalas, alojamientos y contingencias.

El récord mundial

Este nuevo viaje en tren acaba de estableció un nuevo récord para los trayectos ferroviarios continuos, ya que sería el más largo posible, en todo el mundo. Esta marca se logró al unificar el recorrido de Laos que conecta la ciudad china de Kunming, en la provincia de Yunnan, con Vientiane, la capital del país laosiano.