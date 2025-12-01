El tren de alta velocidad Al Boraq es el más importante de este continente, ya que conecta dos de las ciudades más grandes de un país con grandes atractivos turísticos y marcó un hito en la forma de viajar al combinar velocidad, confort y eficiencia.

Este ferrocarril cubre la ruta entre Tánger y Casablanca en tan solo dos horas y diez minutos, una hazaña impresionante si se considera que el viaje tradicional necesita más de cuatro horas. Además, este transporte alcanza velocidades de hasta 320 km/h, en una clara muestra de progreso para esta zona.

¿Dónde queda el tren de alta velocidad más importante de esta zona?

El tren de alta velocidad Al Boraq une las ciudades más importantes de Marruecos y fue el primero de su tipo en África. En particular, se trata del único transporte comercial de esta categoría en la región que se inauguró en 2018, hace más de 7 años.

La experiencia comienza cuando el pasajer se sube al ferrocarril en la estación Casa Voyageurs de Casablanca y luego va frenando en estaciones modernas, diseñadas para atender el flujo de pasajeros.

La sensación inicial es un preludio de lo que espera a bordo: un viaje suave y rápido a través de paisajes variados que muestran desde las costas atlánticas hasta las tierras agrícolas del interior de Marruecos.

El tren, inspirado en los trenes TGV franceses, ofrece tanto primera como segunda clase, ambas equipadas con asientos cómodos, aire acondicionado y wifi, lo que permite a los pasajeros disfrutar del trayecto mientras se mantienen conectados.

El tren Al Boracq es el más rápido de Marruecos y de todo África.

El tren más rápido de África y un volumen enorme de transportados

Más allá de la comodidad, el Al Boraq tuvo un impacto significativo en la movilidad y sostenibilidad de Marruecos. Con la capacidad de transportar a más de seis millones de pasajeros al año, el tren no solo ha mejorado la eficiencia del transporte entre las principales ciudades del país, sino que también ha contribuido a reducir la congestión en las rutas internas y las emisiones de carbono.

Según la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF), se espera que la línea de alta velocidad reduzca las emisiones en más de 20.000 toneladas de dióxido de carbono por año, lo que apoyando así los ambiciosos objetivos de sostenibilidad del país.

En la mitad del trayecto, el Al Boraq pasa por Kenitra, una parada estratégica antes de continuar hacia el norte hasta Tánger. Este recorrido no solo facilita el turismo, sino que también revitalizó el comercio en las regiones que conecta, abriendo nuevas oportunidades económicas.

¿Qué paisajes se pueden ver desde el tren Al Boraq?

Durante el viaje en el tren Al Boraq, los pasajeros pueden apreciar una diversidad de paisajes que capturan la esencia geográfica de Marruecos. Al partir de Tánger, se abren vistas hacia las costas atlánticas, donde el mar se encuentra con la tierra en una serie de playas y acantilados que destacan por su belleza natural. A medida que el tren avanza hacia el sur, el paisaje cambia drásticamente a amplias zonas agrícolas, mostrando campos verdes y bien cultivados que son un testimonio de la vitalidad rural del país.

Al acercarse a ciudades como Kenitra, el entorno se transforma en un mosaico urbano, con infraestructuras modernas que reflejan el crecimiento económico de Marruecos. Este contraste entre las áreas rurales y urbanas ofrece una visión completa del desarrollo del país.

A lo largo del trayecto, también se pueden ver colinas suaves que añaden una dimensión topográfica al paisaje, enriqueciendo la experiencia visual del viaje en el Al Boraq, que va más allá de ser solo un medio de transporte eficiente.

El tren bala de Marruecos se inauguró en 2018.

¿Cuánto cuesta un pasaje en el Al Boraq en 2024?

En 2024, los precios de los pasajes en el tren de alta velocidad Al Boraq en Marruecos varían según la clase, el momento en que se compre el boleto y la flexibilidad que se desee. Para un boleto de segunda clase, el precio comienza alrededor de 28 euros, es decir, u$s 30 o aproximadamente 300 dirhams, si se compra con antelación y en horarios de baja demanda.

En primera clase, los precios son más elevados, comenzando desde aproximadamente 46 euros, es decir más de u$s 53 o alrededor de 500 dirhams, para las opciones más económicas y pueden aumentar si se elige mayor flexibilidad o si se compra el boleto en el último momento.

Los pasajes pueden comprarse a través del sitio oficial del servicio.

El tren Al Boraq es el más rápido de África. Nicholas Brooke

Es importante destacar que existen diferentes tarifas promocionales disponibles, que ofrecen precios más bajos si se adquieren con suficiente antelación, aunque estos precios suelen ser no reembolsables y no intercambiables.