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Argentina alcanzó un hito sin igual para el ecosistema en Sudamérica al llevar a cabo la reintroducción de un mamífero extinto en lo que respecta a la región, un acontecimiento que renueva las esperanzas tanto para los apasionados de la naturaleza como para una de las especies más amenazadas del país y de Sudamérica .

Este acontecimiento representa la culminación de un esfuerzo dedicados a la conservación de la fauna autóctona, que estuvo trabajando durante más de ocho años en la recuperación de este carnívoro acuático emblemático, localizado en los humedales de Corrientes, en Argentina.

Argentina hace historia con el retorno de este mamífero en riesgo de extinción | Llevan años luchando por su reintroducción (foto: archivo).

¿Qué especie de mamífero fue reintroducida en la Argentina?

Este proyecto recibe el apoyo del gobierno de la Provincia de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Budapest (Hungría), Halle (Alemania), Eskilstuna (Suecia), Doué La Fontaine (Francia) y Los Ángeles (Estados Unidos), entre otros.

Se trata de una familia completa de nutria gigante que fue liberada en el Gran Parque Iberá, situado en los Esteros del Iberá, el tercer mayor humedal del mundo , ubicado en la provincia de Corrientes.

Vale destacar que los últimos grupos familiares de nutria gigante en Argentina fueron observados en 1986, hace casi cuatro décadas.

“ Es la primera vez que se intenta reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema donde había desaparecido completamente . Esto posiciona a Argentina como referente global en restauración ecológica”, afirmó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

Esta familia incluye a Nima, donada por el Zoológico de Madrid, su pareja Coco, proveniente del Zoológico de Givskud (Dinamarca) y sus dos crías nacidas en noviembre de 2024 en el mismo Iberá.

Estos cuatro ejemplares forman parte del Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

La nutria gigante y su importancia en los humedales sudamericanos

La especie está clasificada como en peligro de extinción a nivel mundial y enfrenta una disminución constante en toda Sudamérica.

Los ejemplares pueden alcanzar los 1,8 metros de largo, de los cuales casi un metro corresponde a su característica cola aplanada y pesar alrededor de los 33 kilos. Se trata de un animal diurno, extremadamente sociable, que vive en grupos familiares conformados por una pareja monógama y sus crías.

Con más de 756.000 hectáreas de humedal en una de las cuencas hidrográficas más grandes e importantes de Sudamérica, el Gran Parque Iberá presenta las condiciones óptimas para reintroducir esta especie: se trata de una gran superficie protegida, con abundancia de presas y ausencia de amenazas como la caza o la contaminación.

Históricamente, la facilidad con la que se observaban grupos numerosos en los grandes ríos argentinos contrastaba con su vulnerabilidad: al ser diurnos, muy curiosos, muy ruidosos y permanecer junto a compañeros heridos, eran blancos fáciles para cazadores.

“La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables,” afirmó Di Martino.

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis), también conocida como lobo gargantilla, ariraí o lobo grande de río, es uno de los mamíferos más imponentes del sistema acuático sudamericano.

Argentina logra historia con el regreso de este mamífero en peligro de extinción | Llevan años luchando por su reintroducción (foto: archivo)

La reintroducción de la nutria gigante: un proyecto único en Argentina

La planificación del programa de reintroducción de la nutria gigante inició en 2017, aunque su origen conceptual se sitúa en 2006.

El desafío se presenta como inédito: la especie no disponía de ejemplares silvestres ni en cautiverio en Argentina. Jamás se había intentado una reintroducción de tales características en otro país.

Este proceso sofisticado abarcó la búsqueda de parejas reproductoras para formar unidades familiares que viven y pescan juntas en la naturaleza; además, desarrolló protocolos sanitarios y técnicas de transporte adaptadas a la especie.

También se contempló el diseño de recintos de cuarentena y corrales de presuelta, así como el manejo en semi-cautiverio y la alimentación con peces vivos para facilitar el aprendizaje de la pesca.

“El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, afirmó Guillermo Díaz Cornejo, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales.

En 2019, los primeros ejemplares provenientes de zoológicos europeos arribaron al Iberá. Entre ellos, Nima y Coco formaron una pareja que en noviembre de 2024 dio a luz a dos crías: Pirú y Kyra. El 30 de junio de 2025, las cuatro nutrias fueron liberadas en la Laguna Paraná, en el corazón del Gran Parque Iberá.

Supervisión y evaluación de la reintroducción

Desde su llegada en enero de 2023, Nima convivió con Coco en un recinto de presuelta del Parque Nacional Iberá. Durante más de dos años, ambos desarrollaron comportamientos naturales como la pesca, territorialidad y cuidado parental, lo que los hizo aptos para su suelta definitiva.

“Nima presentaba un carácter tímido y no muy sociable con los humanos, lo que la convertía en una candidata idónea para el proyecto de reintroducción”, comentó Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid. El proceso de aclimatación y entrenamiento fue fundamental para garantizar que la familia pudiera sobrevivir de manera autónoma.

Para asegurar el éxito de esta liberación, el proceso incluyó un sistema integral de seguimiento y control. Se desarrolló un arnés de monitoreo post-liberación diseñado específicamente para las características de esta especie, permitiendo rastrear sus movimientos y comportamiento en libertad.

El equipo técnico también llevó a cabo estudios de ADN ambiental para observar la adaptación de los ejemplares liberados en su nuevo hábitat. Este seguimiento científico es esencial para evaluar la efectividad de la reintroducción y realizar ajustes en caso de ser necesario.

Modelo argentino replicable para la nutria gigante en Iberá!

Con la liberación de las cuatro nutrias, Argentina establece un modelo de conservación que podría replicarse en otros paíse s con especies en riesgo. La colaboración entre instituciones nacionales e internacionales subraya la importancia del trabajo en equipo en la protección de la biodiversidad.

Este esfuerzo no solo fortalece el ecosistema del Gran Parque Iberá, sino que también representa un símbolo de esperanza para la recuperación de la nutria gigante.

La comunidad científica y los conservacionistas continúan trabajando en la investigación y el seguimiento de la especie, un paso crucial para garantizar un futuro sostenible.