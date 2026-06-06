WiFi | Para qué sirve poner una llave arriba del router y por qué lo recomiendan los expertos

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En diversos hogares, la señal de WiFi presenta variaciones en su intensidad a través de los distintos ambientes , lo cual provoca problemas de conexión y cortes inesperados. Ante esta situación, se comenzó a propagar un procedimiento sencillo que promete mejorar el rendimiento de internet sin requerir una inversión económica.

El método consiste en colocar una llave metálica sobre el router, una práctica que cobró popularidad en plataformas de redes sociales y que, de acuerdo con los usuarios que la adoptaron, puede contribuir a la optimización de la señal en el interior del hogar.

WiFi | Para qué sirve poner una llave arriba del router y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

En qué consiste el truco de la llave en el router

El fundamento de este método radica en el comportamiento del metal frente a las ondas electromagnéticas. Al situar una llave o una moneda sobre la parte superior del router, especialmente en cercanía a la antena, el objeto podría funcionar como un pequeño reflector que altera la dirección de la señal.

De este modo, el Wi-Fi podría enfocarse en ciertas áreas del hogar donde la conexión tiende a ser más débil, lo que resulta en una mejora de la cobertura en aquellas zonas específicas.

Adicionalmente, la llave podría disminuir pequeñas interferencias al impedir que la señal se disperse hacia lugares no requeridos, como paredes gruesas o muebles que obstaculizan la propagación.

Mejora la dirección de la señal.

Enfoca el Wi-Fi en áreas críticas.

Reduce interferencias innecesarias.

Una sencilla solución para mejorar la estabilidad del internet

Quienes aconsejan esta práctica sostienen que se trata de una solución sencilla de implementar y que no demanda conocimientos técnicos. Es suficiente con poseer una llave metálica común y situarla de manera adecuada sobre el dispositivo.

Si bien no asegura una transformación total en la calidad de internet, numerosos usuarios afirman que puede proporcionar una ligera mejora en la estabilidad y el alcance de la señal en el interior del hogar.

¿Qué llave usar para mejorar la señal del router?

Para aplicar este método, es imperativo seleccionar una llave metálica simple, que no presente recubrimientos plásticos significativos que puedan afectar el resultado.

A continuación, se debe situar sobre la parte superior del router, preferentemente en cercanía a la antena, en caso de que el equipo esté equipado con una. Se aconseja desplazar la llave unos centímetros y observar en qué ubicación se logra la mejor señal en los diferentes espacios.

Finalmente, se recomienda contrastar la cobertura antes y después de implementar esta técnica, con el fin de confirmar si se han producido alteraciones.

¿Qué aspectos conviene considerar antes de llevarlo a cabo?

Es esencial no obstruir las ranuras de ventilación del router, dado que el dispositivo requiere disipar calor para operar eficazmente.

Adicionalmente, es pertinente recordar que este truco no resuelve completamente los inconvenientes de conexión, sino que puede proporcionar una mejora restringida en función de las condiciones ambientales y la disposición del hogar.

Experimenta con objetos metálicos para mejorar señal Wi-Fi

Quienes usan este truco indican que también se pueden emplear otros objetos metálicos, como monedas, para aumentar la señal Wi-Fi en diferentes áreas del hogar.

Algunos expertos sugieren que adaptar la ubicación del router y evitar obstáculos en el entorno también puede facilitar mejoras en la conectividad.