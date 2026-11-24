Según el Decreto 779/95, podrán multar a los vehículos que se estacionen en las esquinas de las cuadras o en cualquier lugar peligroso.

La Ley de Tránsito N° 24.449 sanciona a los vehículos que se estacionan en las esquinas de las cuadras o en cualquier lugar peligroso.

Se trata de una costumbre que muchos conductores repiten sobre todo en las grandes urbes en horarios pico; sin embargo, la normativa nacional lo considera una falta que se sanciona con multa económica y quita de puntos en la licencia de conducir.

Podrán multar a los vehículos que se estacionen en las esquinas de las cuadras o en cualquier lugar peligroso

Según el artículo 49 del Decreto 779/95 de la Ley de Tránsito, “por estacionar, en zona urbana, en las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso, será sancionado”.

Esto quiere decir el conductor no puede estacionar en la esquina ni unos metros antes o después de ella . Además, la prohibición no depende de que haya un cartel.

Según el Decreto 779/95, podrán multar a los vehículos que se estacionen en las esquinas de las cuadras o en cualquier lugar peligroso. Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

Los conductores que se estacionen en las esquinas serán sancionados de la siguiente manera:

Multa de 50 Unidades Fijas (UF) hasta 100 UF.

Resta de 2 puntos en la licencia de conducir.

El valor de la UF no es igual en todo el país, ya que cada jurisdicción lo fija dentro de los límites de la ley. La UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el valor se actualiza.

En cuanto a la licencia de conducir, se otorgan 20 puntos, que se restan cuando las infracciones sancionadas quedan firmes.

Si se pierden todos los puntos, la inhabilitación es de 60 días la primera vez, 120 días la segunda y 180 días la tercera, y luego el plazo se duplica sucesivamente.

Por qué es importante y qué conviene hacer al estacionar

Es importante no estacionar en las esquinas porque un auto reduce la visibilidad de peatones y conductores que cruzan, y complica los giros de otros vehículos. Asimismo, puede bloquear el giro de colectivos y vehículos de emergencia.

Estas son algunas situaciones que suelen generar infracciones:

Estacionar pegado a la esquina “por un instante” para esperar a alguien o dejar a alguien.

Frenar en curvas o tramos con poca visibilidad, que pueden considerarse lugar peligroso .

Ocupar el espacio previo a una senda peatonal.