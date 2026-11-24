Atención jubilados y pensionados de PAMI: cómo denunciar a un médico que te cobra un plus por la atención paso a paso

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posiiblidad de denunciar a un médico que cobra un plus por la atención .

En este marco, los jubilados y pensionados de la obra social no deben pagar adicionales por consultas, estudios, recetas ni otras prestaciones incluidas en su cobertura.

Cómo denunciar a un médico que te cobra un plus por la atención paso a paso

PAMI tiene un canal específico para reclamos por el médico de cabecera, con una opción llamada “Me quisieron cobrar”.

El paso a paso para denunciar a un médico es el siguiente:

Reclamos. Ingresar a pami.org.ar y buscar la sección Elegir la categoría de médico de cabecera y el motivo “Me quisieron cobrar”. Ingresar con los datos de afiliado y contar lo que pasó. Indicar el nombre del profesional o del centro y la fecha del cobro. Enviar el reclamo y guardar el número de gestión para el seguimiento.

Además, el afiliado cuenta con la opción de hacer la denuncia por teléfono. Puede llamar a PAMI Escucha y Responde, en el 138. También puede acercarce a la agencia más cercana.

Atención jubilados y pensionados de PAMI: cómo denunciar a un médico que te cobra un plus por la atención paso a paso. Archivo

La sección de reclamos tiene categorías para otros servicios, por lo que conviene elegir la que corresponda, según el caso.

Si bien algunos profesionales argumentan honorarios bajos o demoras en los pagos, PAMI es claro: esa situación no traslada al afiliado.

Asimismo, tampoco corresponde pagar en estos casos:

Pago para emitir una receta .

Un cobro adicional por estudios ya autorizados.

Bonos contribución o cargos administrativos por el turno.

Qué datos reunir antes de presentar el reclamo

En este contexto, conviene tener a mano la mayor cantidad de información disponible para que PAMI intervenga.

Los datos a reunir son:

Nombre y matrícula del profesional, si es que el afiliado la tiene.

Dirección del consultorio o del centro médico.

Fecha y hora de la consulta.

Monto que te pidieron o que se pagó..

Comprobante, recibo o captura de mensajes, si es que existen.

Si el cobro todavía no ocurrió, la recomendación es no pagar y reclamar igual. Si ya se pagó, pedir un recibo o factura porque funciona como prueba.

Luego, PAMI evalúa el caso y puede aplicar sanciones a los prestadores que incumplen, según la gravedad de la situación. El instituto cuenta con un procedimiento de reintegro de gastos médicos para determinadas situaciones.