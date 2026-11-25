Por la Resolución 4/2026, el Salario Mínimo Vital y Móvil aumentará en diciembre de 2026: a cuánto ascenderá para trabajadores mensualizados y jornalizados

A días de que comience el último mes el año, una duda general entre trabajadores es a cuánto ascenderá el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), según la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Se trata del cuarto escalón de una serie de aumentos mensuales que se extenderá hasta abril de 2027 y la norma fija el nuevo monto mes a mes tanto para trabajadores mensualizados como para los jornalizados.

Cuánto cobran en diciembre los trabajadores mensualizados y los jornalizados

El Salario Mínimo representa el umbral mínimo de remuneración que puede recibir un trabajador en relación de dependencia por su trabajo.

Asimismo, también determina el monto de otras prestaciones, como ciertos programas sociales y, en algunos casos, el cálculo de la cuota alimentaria para progenitores separados.

En otras palabras, este monto es importante porque es una referencia clave para millones de ciudadanos.

Por la Resolución 4/2026, el Salario Mínimo Vital y Móvil aumentará en diciembre de 2026: a cuánto ascenderá para trabajadores mensualizados y jornalizados. Archivo El Cronista

En este contexto, desde el 1° de diciembre, el Salario Mínimo quedará de la siguiente manera:

$406.400 por mes para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

$2.032 por hora, para los trabjadores jornalizados.

Cabe destacar que la resolución rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, Ley 20.744, y el monto excluye las asignaciones familiares .

Estos montos son importantes para quienes cobran el salario mínimo, ya que en el nuevo recibo de diciembre tiene que reflejarse el nuevo valor.

Cómo sigue el cronograma del Salario Mínimo hasta abril de 2027

La actualización completa para los próximos meses es la siguiente:

Enero 2027 : $414.200 y $2.071 por hora.

Febrero 2027 : $422.000 y $2.110 por hora.

Marzo 2027 : $429.600 y $2.148 por hora.

Abril 2027: $437.000 y $2.185 por hora.

En conclusión, diciembre llega con un nuevo escalón en el Salario Mínimo que sigue sumando aumentos mensuales hasta abril de 2027, cuando el mismo llegue a $437.000 por mes y $2.185 por hora.