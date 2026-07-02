Los huevos rellenos con palta son una de las recetas más prácticas para quienes buscan un desayuno saludable, un brunch o incluso un aperitivo rápido sin resignar sabor. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este plato combina proteínas de calidad con grasas saludables y puede estar listo en menos de 15 minutos.

Además de ser una opción versátil, esta receta destaca por su textura cremosa y su capacidad para saciar durante más tiempo. El secreto no está solo en la combinación de los ingredientes, sino también en la forma de cocinar los huevos y preparar el relleno para que conserve su color y consistencia.

Cómo preparar huevos rellenos con palta en menos de 15 minutos

La base de esta receta comienza con la cocción de los huevos. Para obtener claras firmes y yemas de buen color, conviene colocarlos en una olla con agua fría y llevarlos a ebullición.

Se trata de una receta fácil, saludable y con pocos ingredientes que combina proteínas y grasas saludables para empezar el día con energía. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Una vez que el agua hierva, lo recomendable es cocinar los huevos entre 8 y 10 minutos. Después, pasarlos inmediatamente a un recipiente con agua fría facilita el pelado y ayuda a detener la cocción.

Cuando estén listos, cortarlos por la mitad a lo largo y retirarles las yemas con cuidado. Ese será el punto de partida para elaborar el relleno.

Ingredientes para hacer huevos rellenos con palta: cuál es el paso a paso

Esta preparación requiere pocos productos y todos son fáciles de conseguir.

Ingredientes

6 huevos.

1 palta madura.

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen.

Jugo de medio limón.

1 tomate pequeño cortado en cubos.

Cilantro fresco picado.

Sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso

Hervir los huevos 8 a 10 minutos. Enfriar y pelarlos. Mezclar las yemas con la palta. Agregar limón, aceite y tomate. Rellenar y servir.

El truco para que los huevos rellenos con palta queden cremosos y frescos

Con una cuchara o manga pastelera, se aconseja rellenar cada mitad de huevo unos minutos antes de servir. Esto ayuda a mantener la presentación y evita que el relleno pierda firmeza.

En este aspecto, el jugo de limón cumple una función clave, ya que retrasa la oxidación natural de la palta, por lo que el relleno conserva su color verde por más tiempo y mantiene un aspecto más apetitoso.

Si la preparación no se va a consumir de inmediato, lo mejor es conservar el relleno en un recipiente hermético dentro de la heladera y rellenar los huevos justo antes de llevarlos a la mesa.