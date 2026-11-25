El tren que une el mar con la Cordillera de los Andes y finaliza en un destino soñado de la Patagonia: cuánto cuesta el pasaje y qué días sale

Los turistas que planean conocer un destino soñado de la Patagonia, cuentan con la posibilidad de hacerlo de una manera diferente a la habitual: viajar en tren.

El recorrido une Viedma, la ciudad rionegrina que tiene salida al océano Atlántico, con el pie de las Cordillera de los Andes: la ciudad de San Carlos de Bariloche.

No solo se trata de llegar al destino repleto de paisajes, excursiones y contacto con la naturaleza, sino la experiencia de atravesar la estepa patagónica arriba de un tren hasta llegar a la Cordillera de los Andes.

Cuánto cuesta el pasaje en enero y febrero 2027

El martes 24 de noviembre comenzó la venta de pasajes del servicio del Tren Patagónico que comienza en Viedma y llega a San Carlos de Bariloche para enero y febrero del 2027.

Clase Primera Sorefame

Primera residentes : $ 94200

Primera NO residentes : $113400

Jubilados : abonan con 20% descuento

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Clase Camarote (valor por cama)

Camarote residentes : $160490

Camarote NO residentes : $193390

Jubilados : abonan con 20% descuento

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Clase Pullman

Pullman residentes : $115390

Pullman NO residentes : $138820

Jubilados : abonan con 20% descuento

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

El tren que une el mar con la Cordillera de los Andes y finaliza en un destino soñado de la Patagonia: cuánto cuesta el pasaje y qué días sale Fuente: Tren Patagónico

Horarios de salida y llegada

Viedma - S.C Bariloche | Viernes 17 hs

ESTACIONES LLEGA SALE VIEDMA 17:00 SAN ANTONIO OESTE 21:20 22:20 VALCHETA 00:30 00:33 RAMOS MEXIA 02:40 02:50 SIERRA COLORADA 03:40 03:43 LOS MENUCOS 04:33 04:36 MAQUINCHAO 05:56 05:59 ING. JACOBACCI 07:14 07:29 C. ONELLI 08:34 08:35 COMALLO 09:31 09:34 PILCANIYEU 10:39 10:42 S.C. DE BARILOCHE 12:10

S.C Bariloche - Viedma | Domingo 17 hs

ESTACIONES LLEGA SALE S.C. DE BARILOCHE 17:00 PILCANIYEU 18:29 18:32 COMALLO 19:37 19:40 C. ONELLI 20:36 20:39 ING. JACOBACCI 21:44 22:04 MAQUINCHAO 23:19 23:22 LOS MENUCOS 00:42 00:45 SIERRA COLORADA 01:35 01:38 RAMOS MEXIA 02:28 02:38 VALCHETA 04:45 04:48 SAN ANTONIO OESTE 06:58 07:58 VIEDMA 12:20

Cabe destar que el Tren Patagónico ofrece la posibilidad de transporte de vehículo a través de la bandeja automovilera, ideal para las familias que quieran llegar a Bariloche con su propio vehículo y sin manejar durante toda la ruta.

La tarifa de transporte vehículo es la siguiente:

Vehículos hasta 1, 55mts. altura: $193930

Vehículos a partir de 1,56 mts. de altura: $268290

Según la página oficial, el precio publicado es estimativo porque “debe sumarse el concepto de seguro según valuación fiscal del vehículo”. En este sentido, la adquisición de lugar y cotización final debe realizarse en boleterías de estación.

En conclusión, el Tren Patagónico ofrece distintos servicios para los turistas que quieran vivir una experiencia diferente y llegar a San Carlos de Bariloche recorriendo los hermosos paisajes de la Patagonia, atravesando la estepa y llegando a los pies de la Cordillera de los Andes.