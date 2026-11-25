Los turistas que planean conocer un destino soñado de la Patagonia, cuentan con la posibilidad de hacerlo de una manera diferente a la habitual: viajar en tren.
El recorrido une Viedma, la ciudad rionegrina que tiene salida al océano Atlántico, con el pie de las Cordillera de los Andes: la ciudad de San Carlos de Bariloche.
No solo se trata de llegar al destino repleto de paisajes, excursiones y contacto con la naturaleza, sino la experiencia de atravesar la estepa patagónica arriba de un tren hasta llegar a la Cordillera de los Andes.
Cuánto cuesta el pasaje en enero y febrero 2027
El martes 24 de noviembre comenzó la venta de pasajes del servicio del Tren Patagónico que comienza en Viedma y llega a San Carlos de Bariloche para enero y febrero del 2027.
Clase Primera Sorefame
- Primera residentes: $ 94200
- Primera NO residentes: $113400
- Jubilados: abonan con 20% descuento
- Menores de 12: abonan con 30% de descuento
Clase Camarote (valor por cama)
- Camarote residentes: $160490
- Camarote NO residentes: $193390
- Jubilados: abonan con 20% descuento
- Menores de 12: abonan con 30% de descuento
Clase Pullman
- Pullman residentes: $115390
- Pullman NO residentes: $138820
- Jubilados: abonan con 20% descuento
- Menores de 12: abonan con 30% de descuento
Horarios de salida y llegada
Viedma - S.C Bariloche | Viernes 17 hs
|ESTACIONES
|LLEGA
|SALE
|VIEDMA
|17:00
|SAN ANTONIO OESTE
|21:20
|22:20
|VALCHETA
|00:30
|00:33
|RAMOS MEXIA
|02:40
|02:50
|SIERRA COLORADA
|03:40
|03:43
|LOS MENUCOS
|04:33
|04:36
|MAQUINCHAO
|05:56
|05:59
|ING. JACOBACCI
|07:14
|07:29
|C. ONELLI
|08:34
|08:35
|COMALLO
|09:31
|09:34
|PILCANIYEU
|10:39
|10:42
|S.C. DE BARILOCHE
|12:10
S.C Bariloche - Viedma | Domingo 17 hs
|ESTACIONES
|LLEGA
|SALE
|S.C. DE BARILOCHE
|17:00
|PILCANIYEU
|18:29
|18:32
|COMALLO
|19:37
|19:40
|C. ONELLI
|20:36
|20:39
|ING. JACOBACCI
|21:44
|22:04
|MAQUINCHAO
|23:19
|23:22
|LOS MENUCOS
|00:42
|00:45
|SIERRA COLORADA
|01:35
|01:38
|RAMOS MEXIA
|02:28
|02:38
|VALCHETA
|04:45
|04:48
|SAN ANTONIO OESTE
|06:58
|07:58
|VIEDMA
|12:20
Cabe destar que el Tren Patagónico ofrece la posibilidad de transporte de vehículo a través de la bandeja automovilera, ideal para las familias que quieran llegar a Bariloche con su propio vehículo y sin manejar durante toda la ruta.
La tarifa de transporte vehículo es la siguiente:
- Vehículos hasta 1, 55mts. altura: $193930
- Vehículos a partir de 1,56 mts. de altura: $268290
Según la página oficial, el precio publicado es estimativo porque “debe sumarse el concepto de seguro según valuación fiscal del vehículo”. En este sentido, la adquisición de lugar y cotización final debe realizarse en boleterías de estación.
En conclusión, el Tren Patagónico ofrece distintos servicios para los turistas que quieran vivir una experiencia diferente y llegar a San Carlos de Bariloche recorriendo los hermosos paisajes de la Patagonia, atravesando la estepa y llegando a los pies de la Cordillera de los Andes.