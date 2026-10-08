San Martín de los Andes guarda algunos de los paisajes más hermosos de la Patagonia, con lagos, bosques, montañas y senderos que atraen a viajeros durante todo el año. En este destino de la provincia de Neuquén, una familia ofrece una oportunidad de voluntariado para quienes quieran vivir rodeados de naturaleza y conocer el lugar desde una perspectiva diferente.

La propuesta, publicada en Worldpackers, ofrece alojamiento, desayuno, almuerzo y otros beneficios a cambio de 24 horas semanales de colaboración.

Los voluntarios deberán ayudar con distintas tareas que varían según la época del año, desde trabajos en la huerta y cuidado de animales hasta limpieza y mantenimiento.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las actividades pueden variar de acuerdo con la época del año y las necesidades del lugar. Entre las principales tareas se encuentran la limpieza de la cocina, dormitorios, baños y espacios comunes, además de la atención de las mascotas y el mantenimiento general.

Los voluntarios también pueden colaborar en la huerta, plantar y cuidar las diferentes especies, preparar y organizar leña para el invierno y participar en trabajos de reparación o construcción.

Parte de las tareas también está relacionada con el área turística, especialmente con la limpieza después del check-out de los huéspedes y la ayuda en la lavandería.

La propuesta contempla cinco días de colaboración y dos días libres por semana. En total, son 24 horas de ayuda semanales, que distribuidas en cinco jornadas representan un poco más de 4 horas y media de colaboración por día, es decir, prácticamente 5 horas.

Qué ofrece el voluntariado

A cambio de la colaboración, los viajeros reciben una habitación compartida en un departamento exclusivo para voluntarios, equipado con dos camas individuales y todo lo necesario para cocinar.

Además, la propuesta incluye desayuno y almuerzo durante la estadía, mientras que las demás comidas y necesidades específicas quedan a cargo de cada voluntario.

También se ofrece acceso gratuito a la lavandería, internet básica para quienes necesiten trabajar de manera remota y excursiones y caminatas por la ciudad.

El voluntariado en San Martín de los Andes ofrece alojamiento y comidas a cambio de horas semanales de colaboración en distintas tareas. Fuente: Shutterstock

El alojamiento se encuentra a unos 7 kilómetros del centro de San Martín de los Andes. Desde allí, según explican los anfitriones, es posible llegar caminando al centro y acceder al entorno natural, al lago y a diferentes senderos.

La propuesta no incluye los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa , en caso de que corresponda.

Cómo es la experiencia

La propuesta está pensada para quienes quieran disfrutar de un entorno natural y, al mismo tiempo, participar de las tareas cotidianas del lugar. Las actividades pueden incluir desde trabajos en la huerta y recolección de frutas hasta la preparación de leña y diferentes tareas de mantenimiento.

La familia propone inicialmente una estadía de dos semanas. Si la experiencia resulta positiva tanto para los anfitriones como para los voluntarios, existe la posibilidad de continuar.

El espacio admite voluntarios que viajen solos, parejas y dúos de viajeros. Los anfitriones aclaran que son una familia con niños pequeños, por lo que no siempre pueden compartir tiempo con los viajeros, aunque buscan generar un intercambio agradable y respetuoso durante la estadía.