En esta noticia El dólar y la actividad económica

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que la suba del riesgo país y el repunte del dólar no afectan la marcha del programa económico ni la inflación. El funcionario, que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la Argentina cuenta con fundamentos para amortiguar el impacto del escenario internacional.

“Estamos en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Hay un shock internacional muy complejo”, reconoció Furiase, en referencia al aumento de las tasas de interés, el precio del petróleo y la volatilidad de los mercados. Sin embargo, afirmó que la situación argentina es diferente a la de otras economías.

“Argentina pareciera que viene del futuro”, planteó. Según explicó, mientras los países desarrollados acumularon déficits fiscales y deuda durante años, el Gobierno de Javier Milei consiguió mantener el superávit de las cuentas públicas, un factor que, a su entender, limita el impacto de la suba del riesgo país.

“La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega, como pasaba en otro contexto, porque ahora tenemos superávit fiscal. No tenemos que salir al mundo a financiarnos”, sostuvo. En esa línea, aseguró que las necesidades financieras de los próximos dos años ya están cubiertas y que el Gobierno no depende de volver a los mercados internacionales para conseguir fondos.

Furiase resumió los fundamentos que, según su diagnóstico, sostienen la economía argentina: superávit fiscal, superávit comercial y exportaciones de petróleo, además de las fuentes de financiamiento previstas para este año y el próximo.

El dólar y la actividad económica

Sobre el movimiento del tipo de cambio, el secretario de Finanzas reconoció que el dólar se fortaleció frente a distintas monedas del mundo y mencionó también la depreciación del real brasileño como uno de los factores que inciden sobre el mercado cambiario local.

De todos modos, destacó que la suba del dólar se produjo de manera ordenada y no se trasladó a los precios. “Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, que no está impactando en la inflación”, afirmó. También señaló que el ancla macroeconómica es la principal herramienta para evitar que una depreciación termine afectando el poder adquisitivo.

Por otra parte, Furiase se refirió a los datos de actividad económica que publicará el Indec y que, según las proyecciones mencionadas en el informe, mostrarían una contracción durante el segundo y el tercer trimestre. El funcionario definió ese escenario como una recesión “estadística” y sostuvo que no se trata de una caída extendida en el tiempo ni que alcance a todos los sectores.

“Argentina se está reactivando después de la caída de julio, que además fue por factores transitorios, como las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas”, explicó. Según su evaluación, la recuperación comenzó en agosto y septiembre y continuó durante octubre y noviembre. “Ahora seguramente vamos a ver una recuperación más fuerte que en agosto”, anticipó.