El Chaltén es uno de los destinos más buscados de la Patagonia por sus paisajes de montaña, senderos y cercanía con algunos de los principales atractivos naturales de Santa Cruz. Entre ellos se encuentra la Laguna de los Tres, una de las postales más icónicas de Argentina, con el imponente Fitz Roy de fondo.

Sin embargo, recorrerlo no siempre implica tener un gran gasto en alojamiento. Para los aventureros que busquen conocer este destino desde otra perspectiva y, además, hacerlo en una versión “low cost”, Worldpackers publicó una propuesta para voluntarios que quieran vivir la experiencia a cambio de colaborar 24 horas semanales en tareas de cocina.

A cambio de esta colaboración, la propuesta ofrece alojamiento compartido, las tres comidas del día y un día libre por semana, además de otros beneficios para quienes sean seleccionados.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en El Chaltén

La búsqueda está orientada a personas que puedan desempeñarse como ayudantes de cocina y bacheros. La principal tarea será colaborar en la cocina y mantener una buena predisposición durante la jornada.

Entre las actividades se encuentra ayudar a preparar, terminar y servir las comidas. El alojamiento busca una persona proactiva, con buena energía y disposición para desarrollar las tareas de manera eficiente.

La colaboración es de 4 horas por día, seis días a la semana, lo que representa un total de 24 horas semanales.

Laguna de los Tres, una de las más icónicas de la Patagonia argentina. Foto Turismo Chaltén.

Qué ofrece el alojamiento a cambio de la colaboración

A cambio de las horas de trabajo, los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros.

Además, la propuesta incluye desayuno, almuerzo y cena gratuitos durante toda la estadía. También se ofrece un día libre por semana para que los voluntarios puedan disponer de su tiempo.

Entre los beneficios adicionales se encuentra el traslado desde el lugar de llegada hasta el alojamiento y el acceso a una cocina equipada que puede ser utilizada durante la estadía.

El lugar también cuenta con internet de velocidad básica, pensada para quienes necesiten realizar actividades de manera remota.

Requisitos para ser voluntario en El Chaltén

La propuesta está dirigida a personas de entre 20 y 40 años. Es necesario contar con español o inglés fluido.

El alojamiento admite voluntarios que viajen solos, parejas y dúos de voluntarios, por lo que pueden postularse tanto personas individuales como quienes quieran realizar la experiencia acompañados.

La propuesta cuenta actualmente con una calificación de 5 puntos y siete reseñas en Worldpackers.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa, en caso de corresponder, quedan a cargo del voluntario.