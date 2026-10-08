Las galletitas de limón sin azúcar son una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de algo rico sin excederse con los dulces. Su preparación es simple, requiere pocos ingredientes y ofrece un resultado con mucho sabor gracias al intenso aroma cítrico del limón.

Para empezar, colocá en un bowl el edulcorante, el aceite de coco y el huevo. Mezclá bien hasta obtener una preparación cremosa y uniforme. Luego incorporá la ralladura y el jugo de limón, dos ingredientes clave que aportan frescura, aroma natural y un sabor equilibrado.

Cuando la mezcla esté integrada, agregá la harina de avena junto con el polvo de hornear. Revolvé suavemente con una espátula hasta formar una masa homogénea. Evitar el batido excesivo ayuda a conservar una textura más tierna, liviana y agradable al paladar.

Ingredientes para unas galletitas de limón livianas y sabrosas

1 taza de harina de avena

2 cucharadas de aceite de coco

1/2 taza de edulcorante a gusto

1 cucharada de ralladura de limón

1/2 taza de jugo de limón

1 huevo

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Foto: Hudson.

Errores frecuentes que pueden arruinar las galletitas

Uno de los puntos más importantes para lograr una buena cocción es elegir correctamente el recipiente donde se hornearán. Utilizar una Asadera de Acero al Carbono Antiadherente permite que las galletitas se cocinen de manera uniforme y evita que se peguen al momento de retirarlas, facilitando todo el proceso.

Otro error común es omitir el precalentado del horno. Antes de colocar la preparación, asegurate de que alcance los 180 °C. De esta forma, las galletitas reciben un calor constante desde el primer minuto y desarrollan una cocción pareja y un mejor dorado.

También es importante controlar los tiempos. Lo ideal es hornearlas entre 10 y 15 minutos. Si se retiran antes, pueden quedar demasiado blandas; si se excede el tiempo, perderán humedad y resultarán secas. Un buen indicador es observar que los bordes adquieran un tono dorado suave.

Cómo conservar las galletitas para que duren más tiempo

Una vez frías, las galletitas pueden guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Este método ayuda a mantener su crocancia, frescura y sabor durante varios días sin inconvenientes.

Para una conservación más prolongada, también pueden almacenarse en el freezer por hasta tres semanas. Al momento de consumirlas, alcanza con dejarlas reposar unos minutos a temperatura ambiente para que recuperen su textura original.

Estas galletitas de limón sin azúcar son perfectas para acompañar el desayuno, la merienda o una pausa durante el día. Su combinación de sabores cítricos, junto con ingredientes simples y una preparación práctica, las convierte en una opción deliciosa. Además, usar una Asadera de Acero al Carbono Antiadherente ayuda a obtener resultados consistentes y un horneado más cómodo en cada preparación.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.