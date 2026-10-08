Jennifer Aniston lleva décadas vinculada al mundo del fitness y a lo largo de los años probó diferentes disciplinas. Sin embargo, después de someterse durante mucho tiempo a entrenamientos de alta intensidad, encontró una alternativa de bajo impacto que se adapta mejor a sus necesidades actuales: Pvolve.

“De todos los entrenamientos que he probado a lo largo de los años, Pvolve ha transformado mi cuerpo más que ningún otro, y es un entrenamiento realmente agradable que no me intimida, que no me da pavor”, contó Aniston a People.

La actriz también habló sobre los resultados que obtuvo con esta modalidad y aseguró en una entrevista con Vogue: “Estoy en mejor forma que cuando tenía 20 años; me siento mejor mental, física y espiritualmente. Todo está 100% mejor”.

Qué es el método Pvolve, el entrenamiento que realiza Jennifer Aniston

Pvolve es un método de entrenamiento que combina ejercicios de fuerza, movilidad y estabilidad para trabajar el cuerpo de manera funcional. La propuesta busca desarrollar masa muscular y mejorar el control, el equilibrio y el rango de movimiento, con una mirada puesta tanto en los resultados físicos como en la salud y la longevidad.

El método se estructura en diferentes tipos de clases. Una de ellas es Weight Training, que incorpora entrenamiento progresivo de fuerza y potencia; otra es Sculpt, basada en ejercicios de resistencia y movimientos que recorren diferentes rangos de movimiento; y también cuenta con sesiones de cardio que combinan intervalos aeróbicos con ejercicios funcionales.

Según explica Pvolve en su sitio oficial, la metodología se apoya en tres pilares: fuerza, movilidad y estabilidad. La marca sostiene que esta combinación busca ayudar a desarrollar músculo, favorecer la salud articular y mejorar la capacidad de movimiento a largo plazo.

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad de adaptarse a distintos niveles de condición física. Este enfoque lo convierte en una opción atractiva para quienes desean mantenerse activos sin someterse a rutinas intensas o de alto impacto.

Cuáles son los beneficios del método Pvolve

El método Pvolve apunta a trabajar el cuerpo de manera integral, combinando ejercicios que buscan fortalecer la musculatura, mejorar la movilidad y favorecer un mayor gasto energético. La propuesta se basa en movimientos de bajo impacto que involucran diferentes grupos musculares para lograr una figura más tonificada y equilibrada.

P.3 Trainer de Pvolve. Pvolve.

Otro de sus objetivos es reducir el riesgo de lesiones. Para eso, las rutinas incorporan ejercicios destinados a desarrollar el equilibrio, la estabilidad y la flexibilidad. Este tipo de trabajo permite fortalecer el cuerpo sin descuidar su funcionalidad y puede contribuir a mejorar los movimientos que se realizan habitualmente.

A su vez, el entrenamiento puede favorecer el metabolismo al estimular el desarrollo de masa muscular magra. Al contar con una mayor cantidad de músculo, el organismo incrementa el gasto energético incluso durante los períodos de descanso.

Cuántas veces por semana entrena Jennifer Aniston

Para conocer en detalle cómo es la rutina de la actriz, The Everygirl consultó a Dani Coleman, vicepresidenta de entrenamiento y entrenadora principal de Pvolve, quien trabaja con Aniston desde hace aproximadamente dos años y medio.

Según explicó Coleman, la actriz prioriza la constancia y adapta sus sesiones de acuerdo con su agenda, sus viajes y cómo se siente cada día. Lo ideal es que entrene durante unos 40 minutos, entre tres y cuatro veces por semana, generalmente por la mañana.

Jennifer Aniston junto Dani Coleman, entrenadora principal de Pvolve. Instagram @jenniferaniston

La duración y la intensidad pueden variar. Si tiene poco tiempo o energía, Aniston igualmente busca mantenerse activa y realizar algún tipo de movimiento. Para Coleman, esa capacidad de adaptar el entrenamiento es una de las claves para sostenerlo a largo plazo.

Qué ejercicios prioriza Jennifer Aniston en sus entrenamientos

La rutina de Aniston se basa principalmente en ejercicios de fuerza, movilidad y estabilidad. El método Pvolve propone movimientos controlados y de bajo impacto que permiten trabajar distintos grupos musculares sin recurrir necesariamente a sesiones de alta intensidad.

Entre las modalidades que utiliza se encuentran Strength & Sculpt, Sculpt & Burn y el entrenamiento progresivo con pesas. Según Coleman, Sculpt & Burn es uno de los formatos favoritos de Aniston, ya que combina ejercicios de fortalecimiento con trabajo cardiovascular de bajo impacto.

P.band de Pvolve. Pvolve.

Aunque gran parte de sus sesiones apunta a trabajar todo el cuerpo, la entrenadora también adapta la intensidad e incorpora mancuernas más pesadas cuando el objetivo es desarrollar masa muscular magra.

Con un enfoque que combina fuerza, movilidad y control corporal, el método Pvolve se convirtió en una de las alternativas elegidas por Jennifer Aniston para mantenerse activa. La actriz incorpora este tipo de entrenamiento como parte de una rutina orientada no solo a la estética, sino también a conservar la fuerza y la funcionalidad del cuerpo a largo plazo.