El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de la provincia de Salta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de la provincia de Salta, vigente desde la noche de este martes hasta la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el sistema oficial de advertencias, el fenómeno también abarca a sectores de Jujuy y traerá tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos.

Según precisó el parte meteorológico, el área bajo advertencia comprende los departamentos salteños de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.

Durante el desarrollo de estas tormentas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, registros que podrían ser superados de forma puntual, acompañados por frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Cómo estará el tiempo este miércoles en Salta

En la ciudad de Salta, el pronóstico oficial anticipa un miércoles 25 de noviembre marcado por la inestabilidad durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 20°C.

Tanto en la madrugada como en la mañana se esperan tormentas aisladas, con registros térmicos de 15°C y 17°C respectivamente y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde del miércoles la temperatura alcanzará su pico máximo de 20°C bajo condiciones de tormentas aisladas y vientos de entre 13 y 22 km/h. Por la noche el termómetro volverá a descender hasta los 15°C, manteniendo las tormentas aisladas y el mismo rango de probabilidad de lluvias antes de ingresar en una mejora gradual de los niveles de alerta.

El organismo meteorológico advirtió por fenómenos localmente severos y abundante caída de agua en cortos períodos sobre el norte provincial, además de alcanzar a sectores de Jujuy. Fuente: SMN

Cómo sigue el pronóstico para el jueves y el viernes en Salta

Para el jueves 26 de noviembre, la capital salteña registrará una leve suba térmica con una mínima de 16°C y una máxima de 22°C, aunque continuará el tiempo inestable. Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias aisladas con 16°C y calma en los vientos, mientras que hacia la tarde y la noche regresarán las tormentas aisladas con 22°C y una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El viernes 27 de noviembre comenzará con cielo mayormente nublado y sin lluvias durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima de 15°C.

Durante la tarde y la noche volverán a desarrollarse tormentas aisladas con una máxima que trepará hasta los 26°C y vientos moderados de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A diferencia del escenario de tormentas en el noroeste argentino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará jornadas estables, soleadas y sin probabilidad de lluvias entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

Este miércoles 25, el pronóstico oficial indica una mínima de 15°C y una máxima de 26°C, con cielo algo nublado en la madrugada y completamente despejado desde la mañana hasta la noche.

Para el jueves 26, el territorio porteño mantendrá el buen tiempo con cielo algo a parcialmente nublado, una temperatura mínima de 15°C, una máxima que ascenderá hasta los 28°C y vientos leves a moderados de entre 13 y 22 km/h sin precipitaciones previstas.