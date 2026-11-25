Malamud y la ecuación que puede definir 2027: qué pasa con Milei si la recesión se prolonga

Tras el dato de actividad que confirmó que la economía ingreso en recesión técnica, los analistas ajustan a la baja sus proyecciones para el año.

También miran de reojo cuáles serán los motores para un cuarto trimestre que, se espera, termine con la racha negativa. En el medio, el Gobierno enfrenta un riesgo país en máximos que suma presión sobre las expectativas y los indicadores clave, como el dólar y la inflación.

Septiembre no alcanzó

La actividad económica creció 1,1% en la medición desestacionalizada de septiembre, pero cayó 1,2% en la variación interanual, mientras que la variación tendencia ciclo no tuvo movimientos, según informó ayer el Indec.

A su vez, dada la baja de 2,5% desestacionalizada de julio y la suba de 0,4% de agosto, se confirmaría el ingreso de la actividad en una recesión técnica al acumular dos trimestres de caída de manera desestacionalizada.

Los analistas corrigieron a la baja sus proyecciones de crecimiento para la actividad y ponen como techo una suba del 0,7% del PBI para 2026.

La caída interanual de 1,2% se suma a las dos bajas registradas en julio (-1,5%) y agosto (-1,6%). Según Indec, en lo que va del año la actividad acumula un crecimiento del 1% respecto del mismo período del 2025.

Diez de los quince sectores registraron caídas interanuales, siendo las más relevantes las bajas de la pesca (-48,6%) e intermediación financiera (-11,5%). Esta última restó 0,53 puntos a la actividad, seguida de la industria, que le quitó 0,28 puntos al indicador, a pesar de que su contracción fue del 1,8% interanual.

En el sentido contrario, las mayores subas las registraron la explotación de minas y canteras, que creció 11,1% y aportó 0,46 puntos al crecimiento, electricidad, gas y agua (4%), construcción (3,5% y aportó 0,10 puntos), y hoteles y restaurantes (3,4%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en sus redes sociales que el indicador tendencia-ciclo, que no tuvo variaciones respecto de agosto, “se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023”. “En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente”, destacó.

https://x.com/LuisCaputoAR/status/2125304026514256356

El presidente Javier Milei compartió la explicación del ministro sobre la variación de la actividad y comentó: “¡MAGA!”, en referencia a la sigla en inglés de “Hacer a la Argentina Grande Nuevamente”.

“La tendencia- ciclo está plana desde febrero: es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página”, observó Federico Filippini, economista de Adcap.

Recesión técnica

Con el dato de septiembre, los analistas estimaron que la economía argentina finalmente ingresó en recesión técnica, definición de dos caídas desestacionalizadas consecutivas del PBI, que se releva trimestralmente. Para el tercer trimestre, las estimaciones de contracción del PBI rondan el 1,8%.

“Un tercer trimestre menos malo tiene su costo: abril–junio se revisaron a la baja, y el EMAE ahora muestra un segundo trimestre de –1,0% trimestral, peor que la contracción de 0,6% del PBI que había informado el Indec. Parte de la caída se corrió un trimestre hacia atrás. Dos caídas trimestrales consecutivas ya parecen un hecho”, agregó Filippini.

Gonzalo Carrera, de Equilibra, agregó en el mismo sentido que “pese a crecer 1,1% mensual en septiembre, la economía cayó 1,8% en el tercer trimestre del año y se confirmó la recesión”.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, marcó una disonancia respecto de los analistas y aseguró en conferencia de prensa que “el EMAE subestima la economía informal” por lo que, “cuando llegue el dato de PBI del tercer trimestre, puede ser que no termine siendo negativo”.

Al respecto, Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial, explicó que el EMAE sí considera la informalidad y la denomina “economía no observada”, y aseguró: “La economía está en recesión técnica, le guste al Gobierno o no. Este panorama es desolador no solo por el dato de la recesión, que ya es viejo, sino porque el principal problema es hacia adelante. No se ven los motores de la economía que van a impulsar el crecimiento el año que viene. En ese sentido, la recesión anticipada hace meses y recién hoy confirmada por el Indec preocupa, porque no queda claro que sea un piso”.

Carrera agregó que si bien “cuando sale el PBI siempre hay algo de corrección”, parece improbable evitar la recesión. “En general son correcciones de algunos puntos porcentuales. En este caso, la actividad cayó 1,0% en el segundo trimestre y 1,8% en el tercero. Muy difícil que corrijan semejante magnitud”, explicó.

Cierre de año

Los analistas ya descontaban una caída del tercer trimestre y ajustaron sus proyecciones para el año, con la mira puesta en el cuarto trimestre.

Desde el equipo de research de Puente explicaron que es probable que el cuarto trimestre termine positivo y se termine la recesión técnica. “El dato de septiembre dejó un arrastre positivo de 0,9 puntos hacia el cuarto trimestre. Esperamos que el crecimiento del PBI se ubique debajo del 1% anual”, marcaron.

Las estimaciones más cerradas ubican el crecimiento en 0,7% para el año. Desde Adcap ajustaron hasta ese nivel desde su estimación de 1,7%. Sin embargo, agregaron que “si el cuarto trimestre repite la caída de 1,2% anual de septiembre, el año cerraría en torno a 0,4%. Nuestro 0,7% supone una recuperación moderada: alrededor de 0,5% mensual durante el cuarto trimestre, o cerca de 2% trimestral”.

Si bien los últimos dos meses del trimestre mostraron una recuperación, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, explicó que “la economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo. Como resultado, la actividad económica se encuentra 2,4% por debajo del nivel de diciembre pasado. Si el nivel de septiembre se mantuviera sin cambios hasta fin de año, 2026 terminaría con un crecimiento promedio de apenas el 0,3%, explicado solo por un arrastre estadístico”.

Para el último trimestre, Julián Neufeld, economista en la fundación Libertad y Progreso, sostuvo que esperan un crecimiento de 1,6% desestacionalizado, lo que daría fin al período de recesión técnica.