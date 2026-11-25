Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este jueves 27 de junio

El dólar oficial hoy miércoles 25 de noviembre cotiza a $ 1565 para la compra y $ 1615 para la venta en la tercera rueda de la semana.

La divisa ya acumula una suba de $ 55 en lo que va de noviembre. En tanto, se ubica a $ 135 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $ 1611,80 para la venta, todavía lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1981,64.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, durante noviembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó a $ 2099,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue este miércoles 25 de noviembre se ubica a $ 1680 para la compra y $ 1700 para la venta.

El paralelo lleva ganados $ 135 en lo que va del mes (cerró octubre a $ 1565). Además, se ubica $ 170 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

La brecha entre el blue y el oficial es de 5,26%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Sin embargo, el martes la entidad no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.744 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 344 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 25 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 25 de noviembre cotiza a $ 1615 para la venta. Banco por banco, los precios son: