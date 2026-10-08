Uno de los momentos que más generan pánico es el momento en el que se pierde la tarjeta de crédito o débito. No obstante, lo importante en ese momento es mantener la calma y seguir una serie de pasos.

La clave, según las entidades bancarias, es actuar rápido y llevar adelante una serie de pasos basados en los canales oficiales, tanto para el bloqueo de la tarjeta como para el reclamo de los movimientos desconocidos en el caso de que los hubiera.

A quién llamar y cómo bloquear la tarjeta perdida

Lo primero es denunciar el hecho a la red emisora o al banco. ¿Por qué es importante? Porque los dos primeros pasos son bloquear la tarjeta para su utilización y avisar a la entidad bancaria.

Visa: 0800-444-0836

Mastercard: 1-800-627-8372

En una tarjeta de crédito, los consumos se pagan después, mientras que en una de débito el dinero sale directo de tu cuenta. En este contexto, el bloqueo rápido es más urgente con la tarjeta de débito.

Perder la tarjeta de crédito o débito: a quién llamar, cómo bloquearla y qué no hacer en la desesperación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para eso, comunicate con tu banco, que tiene su propia línea de emergencia. En muchos casos también permite bloquearla desde la app o el home banking.

Una vez hecha la denuncia, no hace falta otra comprobación del bloqueo. Si el banco te envía una tarjeta nueva, la podés activar para poder usarla.

Qué hacer después y qué errores evitar

Con la tarjeta bloqueada, empiezan los pasos que protegen tu dinero:

Anotá la fecha y la hora del llamado, y pedí el número de denuncia .

Revisá los últimos movimientos y el próximo resumen.

Impugná cualquier consumo que no reconozcas, según el procedimiento de la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065

Hacé la denuncia policial si fue un robo.

Una vez realizada la denuncia, el titular queda liberado de los cargos posteriores. Por eso, el momento del llamado es clave.

No obstante, la desesperación lleva a cometer errores que conviene evitar:

Esperar al día siguiente: cuando cada hora cuenta.

Buscar el teléfono para denuncia en cualquier sitio: usar solo los canales oficiales del banco, de Visa o de Mastercard, ya que circulan varios números falsos.

Dar tu clave o PIN a alguien que te llama en nombre de la entidad bancaria. El banco nunca pide este tipo de información.

Ignorar el resumen: el clave revisar el consumo e impugnarlo.

Otro punto importante es que, si encontrás la tarjeta después del bloqueo, no se podrá utilizar.

En conclusión, la clave para actuar bien a la hora de la pérdida de una tarjeta de crédito o débito es la llamada rápida a canales oficiales de la entidad bancaria y revisar cada movimiento, ya que el bloqueo corta el uso, pero el reclamo de movimientos desconocidos depende del usuario.