Trenes Argentinos confirmó que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la Línea Mitre permanecerán interrumpidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive .

La suspensión se debe a una serie de obras ferroviarias que se realizarán durante el fin de semana largo y que obligarán a detener la circulación de las formaciones en ese sector.

Las tareas principales estarán concentradas en el reemplazo de un puente ferroviario ubicado sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza.

En paralelo, también se ejecutarán trabajos vinculados con la construcción del futuro paso bajo nivel de Álvarez Thomas.

Qué ramales de la línea Mitre estarán interrumpidos

La interrupción alcanzará durante las cuatro jornadas a los servicios que circulan por los ramales Retiro - José León Suárez Retiro y Retiro- Bartolomé Mitre.

Trenes Argentinos informó que el corte se realizará para permitir el desarrollo de trabajos sobre la infraestructura ferroviaria.

En particular, las tareas estarán vinculadas con el puente ubicado en la avenida Luis María Campos, en el kilómetro 6,278 de la traza . La obra contempla retirar la estructura existente y colocar un nuevo puente por el que volverán a circular las formaciones de ambos ramales.

Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecerán interrumpidos durante las cuatro jornadas por obras ferroviarias. argentina.gob.ar

Qué obras se realizarán durante el corte

El principal trabajo será el reemplazo del puente ferroviario sobre la avenida Luis María Campos, una intervención que forma parte de las obras previstas dentro de la Emergencia Ferroviaria.

Durante el operativo también se instalarán pilotes en la zona de vías para avanzar con la estructura del futuro túnel del paso bajo nivel Álvarez Thomas, que estará ubicado entre las estaciones Drago y Urquiza. Estas tareas serán realizadas por AUSA y se desarrollarán durante el mismo período de interrupción.

Según explicó Trenes Argentinos, las obras buscan mejorar las condiciones de seguridad operacional y mantener los niveles de confiabilidad del servicio ferroviario.

Por obras en zona de vías, los ramales Suárez y Bme. Mitre estarán interrumpidos, entre el 9 y el 12 de octubre Más información: https://t.co/82L2p3V3b6 — Trenes Argentinos (@TrenesArg) October 6, 2026

Qué pasará con el ramal Tigre de la línea Mitre

A diferencia de los otros dos servicios, el ramal Tigre continuará funcionando durante las cuatro jornadas del fin de semana largo, con sus frecuencias habituales.

La empresa también advirtió que el cronograma de trabajos podría modificarse si se presentan condiciones climáticas desfavorables. Por ese motivo, recomendó a los pasajeros consultar las actualizaciones antes de viajar.

¿Qué es la Emergencia Ferroviaria?

La Emergencia Ferroviaria es un régimen excepcional que el Gobierno Nacional declaró en junio de 2024 mediante el DNU 525/2024, debido al estado de la infraestructura y del material ferroviario. Abarca la administración, el mantenimiento de las vías y la operación de los servicios ferroviarios nacionales.