El norte argentino se verá afectado por lluvias y tormentas este jueves 8 de octubre, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien el día comenzará con condiciones estables, con el correr de las horas llegarán las nubes y las precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, solo se esperan lluvias leves en algunos puntos del centro de Salta. Sin embargo, con el correr de las horas, el mal tiempo se extendería hacia Jujuy y Tucumán.

De esta forma, las tormentas llegarán durante la tarde del jueves a distintos puntos del norte argentino y podrían extenderse hasta la mañana del viernes. ¿Cuáles son las zonas afectadas?

¿Cuáles son las zonas afectadas por las tormentas en Salta?

Salta será una de las provincias del norte argentino que tendrá cambios en las condiciones meteorológicas durante este jueves 8 de octubre. En distintos puntos se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, mientras que en otras localidades se registrarían lluvias.

Las tormentas con actividad eléctrica podrían afectar a Ciudad de Salta, San José de Metán, Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán e Iruya. En tanto, Rivadavia se encuentra entre las zonas donde se pronostican lluvias.

Llegan tormentas a Salta, Jujuy y Tucumán este jueves 8 de octubre. Magnific.

¿Qué zonas de Jujuy tendrán tormentas y vientos?

En Jujuy también se esperan condiciones de inestabilidad durante el jueves, con tormentas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en diferentes localidades de la provincia.

Según el pronóstico, las zonas afectadas por las tormentas serían San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Libertador General San Martín, Perico y San Pedro. Además, se prevén vientos en Susques y La Quiaca.

¿Dónde habrá tormentas en Tucumán?

Tucumán también estará entre las provincias alcanzadas por el mal tiempo durante la jornada. El pronóstico indica la posibilidad de tormentas con actividad eléctrica en distintos puntos del territorio provincial.

Entre las localidades mencionadas se encuentran San Miguel de Tucumán, Concepción y Aguilares, que podrían registrar tormentas durante el avance del frente de inestabilidad.

Cómo estará el clima en el AMBA

Por su parte, en el AMBA las tormentas llegarán antes que en el norte argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para la tarde de este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Para este miércoles 7 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 17°C, con lluvias durante toda la jornada.