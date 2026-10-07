Un truco casero permite convertir una botella de plástico en un pequeño ventilador que funciona sin electricidad. De hecho, el canal de YouTube Mr.Inventos, mostró en uno de sus videos cómo realizarlo paso a paso, en una publicación que ya acumula 18 millones de reproducciones.

Para construirlo no hacen falta herramientas especiales ni materiales difíciles de conseguir. El mecanismo se arma con una botella pequeña, dos abatelenguas, un palito de naranjo, hilo y pegamento.

Cómo preparar las aspas del ventilador casero

El primer paso consiste en tomar dos abatelenguas y realizar un agujero en el centro de cada uno con un punzón. Luego, hay que introducir la punta de un palito de naranjo en el agujero de uno de ellos y fijarla con pegamento.

Sobre el primer abatelenguas se coloca el segundo en forma de cruz y se vuelve a aplicar pegamento para unir ambas piezas. También es necesario reforzar la unión de los dos lados. Antes de continuar, hay que dejar que el pegamento se seque por completo.

Cómo preparar las aspas del ventilador casero Captura de pantalla de Mr.Inventos en YouTube

Dónde hacer los agujeros en la botella de plástico

Para armar la estructura, se necesita una botella de plástico pequeña. Hay que realizar un agujero en el centro de la base, otro en uno de los laterales, aproximadamente a la altura de la etiqueta, y un tercero en la tapa.

Después, se retira la tapa y se introduce el palito de naranjo desde la parte inferior. Las dos piezas de madera colocadas en forma de cruz deben quedar por encima del pico y funcionar como las aspas del ventilador.

Dónde hacer los agujeros en la botella de plástico Captura de pantalla de Mr.Inventos en YouTube

Cómo colocar el hilo y armar el mecanismo

A continuación, se introduce un hilo por el agujero lateral de la botella y se lo hace salir por el agujero del pico, donde todavía no está colocada la tapa. El extremo que sale por arriba se ata a la punta del palito de naranjo, por debajo de la tapa.

Luego, se vuelve a introducir el palito dentro de la botella y se enrolla el hilo a su alrededor. Al cerrar la tapa, el mecanismo queda sujeto mientras el extremo del palito atraviesa el agujero realizado en la base .

Cómo colocar el hilo y armar el mecanismo Captura de pantalla de Mr.Inventos en YouTube

Cómo hacer funcionar el ventilador con la botella

Para terminar, se retira el anillo de seguridad de la tapa, también conocido como banda de seguridad, y se ata allí el extremo del hilo que sale por el lateral de la botella.

El funcionamiento es sencillo: solo hay que tirar del hilo hacia un costado desde el anillo . Al hacerlo, el hilo se desenrolla y hace girar el palito de naranjo, que a su vez mueve las aspas formadas por los dos abatelenguas.

El resultado es un pequeño ventilador casero elaborado principalmente con materiales reciclados y elementos fáciles de conseguir.