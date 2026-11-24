El Decreto 779/1995 que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas multas que se aplicarán a aquellos conductores que incumplan la normativa vigente.

Una en particular alcanza a los padres, madres, tutores y/o personas que se acerquen a las escuelas a buscar a sus hijos y dejen estacionado su coche de una forma particular.

En esta línea de infracciones que pueden afectar el bolsillo de los conductores, así como descontar puntos de la licencia -según el caso-, figuran las relacionadas con las emisiones contaminantes y el uso de dispositivos electrónicos mientras se maneja .

Atención padres que busquen a sus hijos por la escuela: multarán a los que estacionen el auto en este lugar

Según el artículo 97 del Decreto 779/1995, la reglamentación del artículo 49, inciso b) apartado 4 de la Ley N° 24.449 sancionará a quienes estacionen en zonas urbanas frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta 10 metros a cada lado de sus accesos. Cabe destacar que la restricción no aplica para los vehículos relacionados con la función del establecimiento.

Quienes incumplan con esta norma pueden recibir una multa de entre 50 y 100 Unidades Fijas (UF), además del descuento de hasta dos puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Se sancionará a quienes estacionen en zonas urbanas frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta 10 metros a cada lado de sus accesos. (Foto: Gemini) Fuente: ChatGPT

Por esta razón, los padres que se acerquen con sus coches a las escuelas de sus hijos a retirarlos deberán detenerse o dejarlos en los sectores habilitados para tal fin.

¿Qué otras multas de tránsito pueden sufrir los conductores?

El artículo 90 del Decreto 779/1995 reglamenta el artículo 48 inciso w), de la Ley 24.449, que establece sanciones para quienes circulen con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes por encima de los límites reglamentarios.

En estos casos, la normativa contempla una multa de entre 150 y 500 UF. A su vez, el automovilista podría perder cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Es importante resaltar que la infracción no se comete automáticamente por cualquier ruido o emisión de gas, sino que se aplica en los casos en que se excedan los parámetros establecidos.

Atención: se aplicarán multas a quienes manejen con auriculares

Otras de las infracciones contempladas aparece en el artículo 91 del Decreto 779/1995, que reglamente el artículos 48, inciso x), de la Ley. La normativa sanciona en estos casos a quienes conduzcan utilizando auriculares o sistemas de comunicación manual continua.

También incluye el uso de pantallas o monitores de video VHF, DVD o dispositivos similares dentro del habitáculo del conductor.

En estos casos, la sanción económica va de los 150 a los 500 UF. Mientras que el descuento alcanza a los cinco puntos punto de la Licencia Nacional de Conducir.