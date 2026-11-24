El símbolo Wild aparece en determinados slots y puede cumplir una función similar a la de un comodín. Según las reglas del juego, puede sustituir a otros símbolos para completar combinaciones de pago, aunque su comportamiento depende de cada título.

Según el glosario de términos de casino de Betsson Argentina, el Wild es un símbolo que puede sustituir a otros dentro de un slot. La función concreta y los símbolos que puede reemplazar deben consultarse en las reglas del juego.

Wild en los slots: su rol y características

Los Wild pueden presentarse de distintas maneras. Algunos slots incorporan comodines que permanecen en una posición, mientras que otras incluyen funciones especiales como Wild expansivos o multiplicadores. Estas características no están presentes en todos los juegos.

Betsson Argentina muestra un ejemplo concreto en su contenido sobre Joker’s Jewels Wild. En ese título, el Wild funciona como comodín, reemplaza a determinados símbolos y puede expandirse verticalmente cuando aparece en ciertos rodillos.

Las características del Wild también pueden estar vinculadas con la tabla de pagos. Un símbolo especial puede tener una función distinta de los símbolos tradicionales y activar una mecánica determinada cuando aparece en las posiciones establecidas por el juego.

Máquina de slots. Betsson

¿Cómo se diferencia el Wild de otros símbolos?

La principal diferencia está en que el Wild no necesariamente representa un valor de pago propio: en muchos juegos su función es sustituir otros símbolos para ayudar a completar una combinación.

El Scatter, en cambio, puede activar funciones especiales sin comportarse como un comodín. Por eso, no es correcto asumir que todos los Wild funcionan igual.

La mecánica, la cantidad de símbolos necesarios y las condiciones para activar una función dependen del título elegido y de las reglas publicadas para ese juego.

En algunos slots, el Wild puede aparecer acompañado de otras funciones que modifican su comportamiento. Por ejemplo, un comodín puede permanecer en una posición durante una ronda, sustituir determinados símbolos o expandirse cuando se cumplen ciertas condiciones. No existe una única mecánica para todos los juegos que utilizan este símbolo.

Según explicó Betsson Argentina en su contenido sobre Joker’s Jewels Wild, ese juego utiliza un Wild que puede sustituir a determinados símbolos y presentar una expansión vertical en situaciones específicas. El ejemplo permite observar por qué la descripción del juego concreto es necesaria para conocer el alcance real de una función especial.

El Scatter cumple una función diferente en los slots que lo incorporan. Según el glosario de términos de casino de Betsson Argentina, puede activar características especiales y no necesariamente funciona como un comodín. Por eso, Wild y Scatter no deben utilizarse como sinónimos aunque ambos sean símbolos especiales.

Finalmente, un dato importante a recordar es que si el juego deja de ser una elección controlada y empieza a generar dificultades en la vida cotidiana, es importante pedir ayuda profesional. En CABA, la línea de orientación de LOTBA atiende en el 0800 666-6006 y también está disponible la Línea 108, de lunes a viernes de 9 a 17. Pedir acompañamiento a tiempo es un paso importante para cuidar la salud y el bienestar personal.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.