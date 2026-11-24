Cada vez que en la Argentina se habla de competitividad, el debate suele concentrarse en el tipo de cambio, la presión tributaria o el costo laboral. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a mirar otro factor igual de determinante: la infraestructura que conecta nuestra producción con el mundo. Un país puede producir más y mejor, pero si no cuenta con una logística eficiente, termina perdiendo competitividad antes de llegar a los mercados. El problema no es que falten recursos o capacidad productiva. El problema es que hace demasiado tiempo dejamos de pensar estratégicamente qué país queremos construir.
El Puerto de Mar del Plata es una muestra de esa realidad. Concebido hace más de un siglo como un puerto multipropósito de ultramar, hoy desarrolla apenas una parte del potencial para el que fue pensado. No porque haya perdido relevancia, sino porque durante décadas las decisiones de corto plazo fueron reemplazando una visión estratégica capaz de integrar producción, transporte, comercio exterior y desarrollo regional. Lo que ocurre en Mar del Plata no es una excepción: es el reflejo de una dificultad mucho más profunda que atraviesa a la Argentina.
Durante años nos acostumbramos a naturalizar situaciones que, vistas desde cualquier otro país, serían difíciles de explicar. Que una empresa recorra miles de kilómetros en camión para exportar teniendo un puerto de ultramar a menos de una hora de distancia. Que infraestructura construida con recursos públicos permanezca subutilizada mientras discutimos cómo ganar competitividad. Que oportunidades de desarrollo se pierdan una y otra vez por falta de planificación. Lo extraordinario dejó de parecernos extraordinario. Y ese quizás sea el síntoma más preocupante: no solamente dejamos de planificar; también dejamos de sorprendernos cuando las oportunidades se desperdician.
La discusión, entonces, no debería limitarse a un puerto ni a una ciudad. Deberíamos preguntarnos cómo queremos insertarnos en el mundo durante las próximas décadas y qué infraestructura necesitamos para lograrlo. La competitividad no se construye únicamente bajando costos; también se construye planificando, invirtiendo y articulando puertos, rutas, ferrocarriles y producción bajo una misma estrategia. Cuando la infraestructura deja de pensarse como una política de Estado, el desarrollo también empieza a quedar en pausa.
Escribí Puerto de Mar del Plata: De la desidia al desarrollo porque estoy convencido de que la historia de este puerto es, en muchos aspectos, la historia de un país que demasiadas veces resignó el largo plazo frente a la urgencia. No quise escribir solamente sobre una terminal marítima. Quise abrir una conversación sobre las oportunidades que todavía tenemos por delante. Porque la Argentina no perdió un puerto: corre el riesgo de perder el proyecto de desarrollo que ese puerto podía representar. Y todavía estamos a tiempo de cambiar esa historia.