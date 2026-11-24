El despertar del dólar oficial que se observó en los últimos días puso en alerta a algunos analistas de los mercados y este martes la cotización alcanza su nivel más alto en lo que va del año con $ 1615 y un alza acumulada de 3% en noviembre.

En este contexto, el economista Luis Secco advirtió sobre las crecientes tensiones del esquema cambiario. Según el analista, mantener la premisa oficial de “no vamos a tocar el tipo de cambio” genera serios interrogantes ante el continuo atraso de la divisa respecto de la banda de flotación.

En diálogo con Ahora Play, el director de la consultora Perspectivas Económicas remarcó que el mecanismo original buscaba evitar una apreciación. Sin embargo, la cotización se fue alejando cada vez más del techo fijado. Frente a esto, propuso que el Banco Central (BCRA) “podría reconciliar estas variables comprando más dólares”, aunque ello resulte más costoso.

La “frazada corta” que advierte Secco

Secco precisó que el Tesoro posee $ 4,7 billones depositados en el BCRA, cifra equivalente a unos u$s 3.000 millones. Explicó que utilizar esos fondos para recomponer el programa financiero implica ir al mercado y presionar el dólar o restarle divisas a la autoridad monetaria. “Ahí aparece esta frazada corta que tenemos desde hace mucho tiempo en materia cambiaria y monetaria”, sintetizó Secco.

El panorama, añadió, se complica por el contexto internacional, con Brasil cotizando a 6 reales por dólar y la región depreciando sus monedas. Mientras tanto, la brecha cambiaria local escaló del 10% al 13%, superando las proyecciones iniciales del analista.

El experto advirtió que mantener el dólar apreciado sin cambios terminará siendo costoso para el nivel de actividad. “Si la insistencia es mantener todo tal cual está, no veo chance de que la economía y que el empleo se recuperen. Probablemente vayamos a tasas de interés más altas y luego haya algún aumento adicional del tipo de cambio”, precisó.

Secco fue enfático a la hora de remarcar que "no solo se puede dolarizar el circulante (Fuente: Archivo).

Corregir ahora el dólar: la medida que Secco le sugirió al Gobierno

Ante la consulta sobre si el dólar alcanzará el techo de la banda el año próximo, Secco calificó la probabilidad como “elevada”. Por este motivo, recomendó realizar ajustes cambiarios de forma proactiva y gradual “desde ahora” en lugar de postergar la decisión.

“Los gobiernos a los que les va mal definitivamente son los que pierden el control de lo nominal, el control del tipo de cambio y la inflación”, enfatizó el economista. Agregó que la pérdida de actividad real resulta más fácil de “pedalear” en términos electorales que el descontrol nominal.

A su juicio, una corrección cambiaria inmediata no generaría un traslado directo a precios. “Como está hoy la situación, yo no veo un riesgo de pass-through alto ni mucho menos”, argumentó.

“Por lo tanto, yo creo que deberían hacerse las correcciones cambiarias o permitir cierta corrección cambiaria ahora, porque más adelante va a ser más difícil”, sentenció.