Operario de YPF organiza la circulación de autos en una estación de servicio.

Un ruido que antes no estaba, un neumático con desgaste irregular o una luz que aparece en el tablero pueden parecer situaciones menores, especialmente cuando el auto continúa funcionando con normalidad. Sin embargo, postergar una revisión puede impedir detectar a tiempo qué está provocando esas señales.

El mantenimiento preventivo parte de una lógica diferente: no esperar necesariamente a que aparezca una falla para controlar el vehículo. Revisar periódicamente sus distintos sistemas permite conocer su estado e identificar componentes que necesitan mantenimiento, reparación o una evaluación más profunda.

El alcance y la frecuencia de estos controles dependen de la marca, el modelo, la motorización, el kilometraje y las condiciones de uso. Por eso, siempre deben respetarse los intervalos y las especificaciones indicadas por el fabricante.

Qué puede ayudar a detectar una revisión preventiva

Los vehículos están compuestos por numerosos sistemas que funcionan de manera conjunta. Una anomalía localizada puede afectar otros componentes si no se revisa y se mantiene durante un período prolongado.

Dos personas intercambian las llaves de un automóvil en un concesionario. YPF Boxes

No existe un único punto al cual prestar atención. Una revisión preventiva puede incluir:

Nivel y estado del aceite.

Líquido refrigerante y líquido de frenos.

Pastillas y discos de freno.

Presión y desgaste de los neumáticos.

Estado de la batería.

Correas y mangueras.

Luces, escobillas y sistemas eléctricos.

Alertas o testigos registrados en el tablero.

Los neumáticos son un buen ejemplo de la importancia de controlar antes de que aparezca un inconveniente. Una presión incorrecta, el desgaste irregular, las grietas o las deformaciones pueden ser señales de que necesitan atención.

Algo similar ocurre con los frenos. Los ruidos, las vibraciones o los cambios en el comportamiento del pedal no deberían postergarse hasta el próximo mantenimiento programado.

Por qué revisar el auto aunque parezca funcionar bien

El vehículo no necesita quedar detenido para justificar un control. Una inspección periódica puede detectar cuestiones que merecen atención antes de que provoquen inconvenientes durante el uso.

En YPF BOXES, el cambio de aceite y filtros se complementa con un diagnóstico integral de más de 27 puntos. El servicio contempla componentes mecánicos, elementos de seguridad, fluidos y sistemas eléctricos, además de un escaneo electrónico para detectar posibles fallas.

Al finalizar, el cliente recibe un certificado con el resultado del diagnóstico, lo que permite conocer qué puntos fueron revisados y cuáles podrían requerir atención.

El objetivo no es asumir que cualquier anomalía terminará en una reparación costosa, sino contar con información clara sobre el estado del vehículo y anticipar necesidades de mantenimiento.

Respetar los intervalos indicados por el fabricante y revisar periódicamente los componentes principales permite cambiar la lógica de esperar a que algo falle por la de conocer qué necesita el auto antes de llegar a ese punto.

Así, un ruido, una alerta o un desgaste que parece menor deja de ser algo para postergar y se transforma en información útil para tomar una decisión a tiempo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.