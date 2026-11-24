Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), los líderes de las tres principales fuerzas políticas de España.

Los dos principales partidos de la derecha española, el Partido Popular (PP) y Vox, se encaminan a obtener una mayoría parlamentaria conjunta en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

Así lo indicaron las encuestas que los medios españoles publicaron este lunes, según informó la agencia Reuters.

Los sondeos registran, al mismo tiempo, un avance reciente de los socialistas del PSOE, el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aún así, ese crecimiento no alcanza, por ahora, para revertir la tendencia general que favorece al bloque conservador.

El lunes fue el último día habilitado para publicar encuestas. A partir de entonces rige una prohibición legal que impide difundir sondeos durante los días previos a la votación.

Pedro Sánchez durante un momento del mitin que ha ofrecido este domingo en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Fuente: EFE/ Marcial Guillén EFE

Elecciones en España: qué dicen las últimas encuestas

Todas las encuestas, con una sola excepción, ubican al PP y Vox por encima de 176 escaños. Esa cifra marca el umbral de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que cuenta con 350 bancas.

El sondeo diario que la consultora 40dB elabora para El País, con 7500 entrevistas, otorga al Partido Popular (PP) entre 127 y 136 escaños, con el 31,8% de los votos.

Según ese mismo relevamiento, los socialistas obtendrían entre 116 y 127 escaños, con el 30,9%. La formación de extrema derecha Vox, por su parte, sumaría entre 51 y 61 bancas, con el 17,3% de los votos.

La encuesta de NC Report para el diario La Razón, basada en 1000 entrevistas, asigna a los socialistas el 27,2% de los votos y entre 108 y 111 escaños. El PP conseguiría entre 130 y 133 bancas, y Vox, entre 64 y 66.

Con esos números, NC Report proyecta para la derecha un total combinado de al menos 194 escaños, es decir, 18 bancas por encima del umbral de la mayoría absoluta.

El sondeo de IMOP para El Confidencial, con 1500 entrevistas, coincide con esa tendencia. La consultora proyecta 195 escaños para el PP y Vox en conjunto, frente a 110 para los socialistas.

Ipsos, por su parte, publicó el domingo una encuesta para La Vanguardia basada en 1999 entrevistas. El estudio otorga al PP 127 escaños, con el 30,3%, y a los socialistas 119 bancas, con el 29,8%. Vox obtendría 63 escaños.

Los datos de Ipsos muestran una diferencia de apenas medio punto porcentual entre los dos partidos más votados. Aun así, la suma de PP y Vox alcanzaría los 190 escaños, por encima de la mayoría absoluta.

Alberto Núñez Feijóo celebró en Valencia el mitin más multitudinario de su campaña. Fuente: EFE Biel Aliño

GAD3 elaboró para el diario ABC un sondeo con 1.501 entrevistas. La consultora asigna 131 escaños al PP, 110 a los socialistas y 63 a Vox, lo que eleva al bloque de derecha a 194 bancas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo estatal de encuestas, constituye la única excepción al consenso. Su estudio, basado en 8034 entrevistas, ubica a los socialistas en primer lugar, con el 34,4% de los votos.

El CIS asigna al PP el 24,9% y a Vox el 15,6%. Según ese organismo, el bloque de izquierda todavía podría imponerse en los comicios del domingo.

Elecciones en España: quiénes son los candidatos

Los principales candidatos son Sánchez, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, por el PP, y Santiago Abascal, por Vox.

Sánchez convocó a elecciones anticipadas con el objetivo de capitalizar el impulso de las masivas protestas por la vivienda.

Los debates de campaña giraron en torno a la accesibilidad de la vivienda, la inmigración y la corrupción. Los candidatos también debatieron sobre la seguridad ferroviaria, tras un accidente de tren con víctimas fatales ocurrido el mes pasado.

Si los resultados del domingo confirman la mayoría de las proyecciones, PP y Vox controlarán la mayoría absoluta del Congreso. En cambio, si se cumple el escenario que plantea el CIS, el bloque de izquierda podría prevalecer.