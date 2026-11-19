Buscan voluntarios para vivir en el Caribe brasileño este verano.

Arraial do Cabo es uno de los destinos más atractivos de la costa brasileña, conocido por sus playas de aguas cristalinas, arena blanca y paisajes rodeados de naturaleza.

Ubicado en el estado de Río de Janeiro, ofrece excursiones en barco, caminatas y distintas actividades al aire libre para quienes buscan combinar descanso y aventura durante las vacaciones.

Pero, además, este destino puede conocerse de una forma diferente y low cost: una propuesta permite pasar una temporada allí sin afrontar el costo del alojamiento.

A través de la plataforma Worldpackers, un eco hostel busca voluntarios para colaborar con distintas tareas de mantenimiento y atención a los huéspedes a cambio de hospedaje, desayuno y otros beneficios.

Cómo es la propuesta para vivir en Arraial do Cabo este verano

Según la publicación de Worldpackers, el Eco Hostel Vista Mar busca personas con ganas de colaborar y compartir experiencias con viajeros de distintas partes del mundo.

El establecimiento está ubicado en un corredor turístico, cerca de comercios y puntos de partida para excursiones.

La propuesta contempla 25 horas semanales de colaboración en tareas de limpieza de las habitaciones y espacios comunes, jardinería, pintura, pequeñas reparaciones y atención y orientación a los huéspedes.

Entre las actividades que deberán realizar los voluntarios se encuentran:

Limpieza de dormitorios, baños, cocina y áreas comunes.

Jardinería y plantación.

Atención y orientación a los huéspedes.

Pintura y decoración del establecimiento.

Pequeñas tareas de construcción y reparación.

Arraial do Cabo, Brasil. El Cronista.

Qué ofrece el hostel a cambio de la colaboración

A cambio de las horas de trabajo, los voluntarios tendrán acceso a distintos beneficios durante su estadía. Según detalla Worldpackers, la propuesta incluye:

Cama en una habitación compartida.

Desayuno gratuito todos los días.

Dos días libres por semana.

Descuentos en tours y excursiones.

Descuentos en alojamientos de otros hostels.

Uso gratuito de la lavandería.

Excursiones y caminatas organizadas.

Acceso gratuito a determinados eventos.

Uso de una cocina equipada.

Internet de alta velocidad.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria establece algunas condiciones para quienes quieran participar de la experiencia. Los requisitos publicados son:

Tener entre 18 y 40 años.

Contar con conocimientos principiantes de portugués o español.

Postularse de manera individual, en pareja o junto a otro voluntario.

Además, los participantes deberán respetar las normas de convivencia del establecimiento, entre ellas mantener ordenados los espacios compartidos, limpiar la cocina después de utilizarla y respetar el horario de silencio, establecido entre las 22 y las 8.

Qué gastos no están incluidos en la propuesta

La experiencia no cubre todos los costos del viaje. Según la publicación de Worldpackers, los voluntarios deberán hacerse cargo de los pasajes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno y los gastos relacionados con la visa, en caso de corresponder.

De esta manera, quienes quieran pasar el verano en Arraial do Cabo podrán acceder a una alternativa que combina alojamiento, intercambio cultural y colaboración en un hostel cercano a los principales atractivos turísticos de la ciudad.