El vitel toné es, sin discusión, uno de los protagonistas indiscutidos de las mesas navideñas argentinas. Pero en Navidad 2025 la tendencia es clara: las versiones saludables y sin mayonesa ganan cada vez más terreno.

Y es que la receta tradicional, cargada de mayonesa, crema de leche y anchoas, puede superar fácilmente las 400-500 calorías por porción. La alternativa light, que está en auge, reemplaza esos ingredientes pesados, por lo que se descartan las grasas saturadas y más proteínas.

Sin mayonesa, cómo hacer un vitel toné saludable para Navidad. Foto: Thinkstockphotos

¿Qué ingredientes lleva esta receta de vitel toné?

La preparación de este vitel toné elimina por completo la mayonesa, la cual es reemplazada por el yogur natural. De esta manera, se logra una salsa igual de cremosa, fresca y con mucho sabor a atún.

Los ingredientes para hacer entre 6 y 8 porciones de vitel toné son:

Para la carne

1 kg de peceto (o roast beef / lengua para versión más económica)

1 zanahoria

1 cebolla

1 hoja de laurel

Sal y pimienta en grano

Agua (lo suficiente para cubrir)

Para la salsa saludable

1 taza de yogur natural sin azúcar (idealmente griego para más cremosidad)

1 lata de atún en agua (escurrido ~120-140 g)

1 cucharadita de mostaza suave o Dijon

Jugo de ½ limón (o 1 limón pequeño)

1 cucharada de alcaparras (más extra para decorar)

Sal y pimienta a gusto

Opcional: 1-2 cucharadas de caldo de cocción de la carne (para ajustar textura).

Paso a paso, cómo preparar el vitel toné saludable

Cocinar la carne: en una olla grande coloca el peceto junto con la zanahoria, cebolla, laurel, sal y pimienta. Cubre con agua y cocina a fuego medio-bajo por 45-60 minutos (o hasta que esté tierno al pinchar con un tenedor). Dejar enfriar completamente dentro del caldo (mejor aún si lo dejas toda la noche en la heladera). Preparar la salsa light. En la licuadora o procesadora colocar el yogur natural, atún escurrido, mostaza, jugo de limón, alcaparras, sal y pimienta. Procesar hasta obtener una crema homogénea y sedosa Armar el plato: cortá el peceto en rodajas muy finas y colocarlas en una fuente grande, cubriendo generosamente con salsa. Decorar con alcaparras extra y también pueden incluir rodajitas de limón. Llevar a la heladera: ideal dejarlo reposar al menos 2-3 horas (o toda la noche) para que los sabores se integren perfectamente.

¿Cuántos días antes se puede hacer el vitel toné?

En la heladera dura perfectamente 48 horas y, como máximo, se puede estirar hasta 72 horas. El conteo del tiempo siempre comienza desde el momento en que el vitel toné está completamente listo, nunca desde que se empieza a comer. Por eso se recomienda prepararlo un día antes: así los sabores se integran mejor y la carne absorbe completamente la salsa.

También se puede guardar en el freezer, aunque es necesario aclarar que la crema no quedará igual de sedosa que al principio. Es recomendable congelar la carne y la salsa por separado.