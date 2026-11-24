El aceite que gana terreno en las cocinas por su versatilidad.

A la hora de elegir un aceite para cocinar, el de girasol y el de oliva suelen ocupar los primeros lugares en las preferencias de los consumidores. Sin embargo, existe otra alternativa que reúne características nutricionales interesantes y puede incorporarse a diferentes preparaciones: el aceite de canola.

Este producto, obtenido de las semillas de la planta de canola, se destaca por su contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, además de aportar ácidos grasos esenciales.

Su composición lo convierte en una opción para quienes buscan diversificar los aceites que utilizan en la alimentación cotidiana.

Aceite de canola: cuáles son sus propiedades nutricionales y por qué se destaca

Una de las principales características del aceite de canola es su bajo contenido de grasas saturadas.

Según la Comisión Canadiense de Granos (Canadian Grain Commission), organismo dependiente del Gobierno de Canadá, este aceite contiene menos del 7% de este tipo de grasas.

A su vez, presenta una elevada proporción de grasas monoinsaturadas, principalmente ácido oleico, también conocido como omega-9. Este componente es valorado por su papel dentro de una alimentación orientada al cuidado de la salud cardiovascular.

Además, el aceite de canola contiene ácidos grasos poliinsaturados, entre ellos:

Omega-3: aporta ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso esencial que el organismo no puede producir por sí mismo.

Omega-6: contiene ácido linoleico, otro nutriente esencial que debe incorporarse a través de la alimentación.

Omega-9: es rico en ácido oleico, una grasa monoinsaturada que predomina en su composición.

La entidad canadiense también destaca que el aceite de canola presenta una relación favorable entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3, cercana a 2 a 1.

¿Para qué sirve el aceite de canola y cómo se puede utilizar en la cocina?

Generalmente, el aceite de oliva y el de girasol ocupan los primeros puestos entre las preferencias de consumo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una de las ventajas de este producto es su versatilidad culinaria. Su sabor neutro permite incorporarlo a preparaciones sin modificar demasiado el gusto de los alimentos.

Entre sus usos más habituales se encuentran:

Salteados: permite cocinar verduras, carnes y otros ingredientes.

Horneados: puede utilizarse en tortas, panes y distintas preparaciones dulces o saladas.

Aderezos: su sabor suave facilita la elaboración de vinagretas y salsas.

Cocción cotidiana: puede incorporarse a diferentes recetas que requieren aceite vegetal.

¿Cuáles son las propiedades del aceite de oliva, girasol y canola y qué ventajas tiene cada uno?

Aunque todos se utilizan para cocinar, los aceites vegetales tienen composiciones nutricionales diferentes. La cantidad de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas varía según la variedad, al igual que su aporte de vitaminas y otros compuestos.

Estas son las principales características de cada uno: