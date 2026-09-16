Bariloche es uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos cada año para el verano, donde miles de visitantes anhelan realizar circuitos como la Ruta de los 7 Lagos, caminatas por las montañas, deportes acuáticos y otras actividades.

Este voluntariado se presenta como la oportunidad perfecta para quienes no cuentan con un gran presupuesto de viaje y desean conocer la región.

Con tan solo 25 horas de trabajo semanales en un hostel, los participantes tendrán una serie de beneficios entre los que se destaca el alojamiento gratuito.

Cómo es el voluntariado para viajar a Bariloche

La experiencia fue publicada en la página Worldpackers y consta de una carga laboral de 25 horas semanales que se distribuye en distintos turnos según las necesidades del establecimiento.

Entre las principales tareas operativas se encuentra colaborar activamente en la recepción, la cocina, las labores de limpieza y otras actividades cotidianas vinculadas con el correcto funcionamiento del hostel.

Bariloche. Unsplash.

Qué beneficios tienen los voluntarios del hostel

A cambio de las tareas realizadas, los participantes podrán alojarse sin costo en una habitación compartida junto con el resto del equipo, teniendo además el desayuno incluido todos los días.

A su vez, el programa otorga otros beneficios complementarios como lavandería incluida, disponibilidad de bicicletas y descuentos especiales en bares, consumiciones y excursiones contratadas en la zona.

Como contrapartida de las 25 horas semanales de trabajo, los postulantes recibirán dos días libres semanales destinados a pasear y recorrer la ciudad y sus localidades cercanas.

Cuáles son los requisitos y cómo postularse para la temporada

Para poder postularse con éxito a esta convocatoria es necesario contar con un nivel intermedio de inglés o español, los cuales son considerados conocimientos clave para comunicarse de forma fluida con huéspedes de procedencia internacional.

La estadía prevista en el marco del programa abarca períodos de entre dos y tres semanas dentro de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026 , extendiéndose también durante la temporada alta de enero y febrero de 2027 .

Quienes estén interesados en participar deberán ingresar a la plataforma de Worldpackers, crear un perfil de viajero y enviar su solicitud formal al anfitrión.