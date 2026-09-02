Buscan voluntarios para vivir gratis en una playa paradisíaca del Caribe y solo deben cuidar tortugas: ofrecen alojamiento completo y comida

Para aquellos que quieran despertar frente al mar Caribe, trabajar rodeados de naturaleza tropical y no gastar un solo dólar en hospedaje ni alimentación, una reconocida organización de conservación ambiental en Costa Rica lanzó una convocatoria ideal. Justamente, este proyecto permite a amantes de la naturaleza y estudiantes vivir en un entorno virgen, protegiendo especies marinas amenazadas.

Este exclusivo voluntariado con alojamiento y comida gratis busca personas apasionadas para sumarse a su estación biológica en el Caribe costarricense. Si buscas viajar sin pagar hospedaje y vivir una experiencia inolvidable, esta oportunidad de trabajo de campo resulta ideal.

Buscan voluntarios para vivir gratis en una playa paradisíaca del Caribe y solo deben cuidar tortugas: ofrecen alojamiento completo y comida TurtleLove

¿De qué se trata el proyecto de Costa Rica y dónde está ubicado?

El programa es administrado por la organización sin fines de lucro Turtle Love, según detalla su sitio web oficial (turtlelovecr.org). El proyecto científico tiene como sede Playa Tres, una franja costera de cinco kilómetros ubicada en Barra de Parismina (Limón), justo al sur del famoso Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica.

El objetivo principal de la entidad es frenar la caza furtiva y proteger las áreas de anidación de cuatro especies emblemáticas de tortugas marinas: la tortuga verde, la majestuosa tortuga baula, la carey y la cabezona.

¿Cuáles son los requisitos para tener alojamiento y comida 100% gratis?

Para no pagar ningún costo por hospedaje ni alimentación, es fundamental comprender que se debe aplicar al puesto específico de Asistente de Investigación (Research Assistant). Según la información oficial expuesta por Turtle Love, los seleccionados obtienen beca completa de estancia bajo los siguientes criterios:

Tiempo de permanencia : deben comprometerse a cumplir un voluntariado de larga estancia de al menos 3 meses consecutivos durante la temporada de anidación (entre febrero y noviembre).

Labores de campo : apoyar activamente en la estación biológica entre 5 y 7 horas diarias.

Perfil: presentar solicitud previa mediante la convocatoria oficial del programa, demostrando interés en ciencias ambientales, biología, conservación o trabajo físico exigente.

Quienes deseen asistir solo por unos pocos días o semanas pueden hacerlo como voluntario general en el Lapa Verde Lodge, pero abonando la tarifa turística diaria que financia al proyecto.

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¿Qué tareas realizan los voluntarios en la playa?

El trabajo diario de los asistentes de campo combina el contacto con la naturaleza, la investigación científica y la acción comunitaria. Según datos de la ONG, las tareas principales incluyen:

Patrullajes nocturnos : caminatas en la playa para identificar hembras anidadoras, tomar medidas biométricas y colocar marcas de seguimiento.

Protección de huevos : reubicación de nidos vulnerables para evitar el saqueo ilegal o la depredación.

Liberación de neonatos : supervisión de nacimientos y acompañamiento de las crías de tortuga hacia el océano.

Monitoreo ambiental: uso de cámaras trampa para proteger la fauna local (jaguares, dantas) e investigación con tortugas de agua dulce.

¿Cómo postularse al voluntariado en Costa Rica?

Las postulaciones oficiales para acceder a las plazas gratuitas como Asistente de Investigación se gestionan directamente a través del portal de la ONG Turtle Love (turtlelovecr.org). El proceso de inscripción para cada temporada abre entre noviembre y marzo de cada año.

Los postulantes seleccionados deben cubrir únicamente sus pasajes aéreos hasta San José de Costa Rica y el traslado terrestre-fluvial hacia Barra de Parismina, donde la organización los recibe para comenzar la aventura.