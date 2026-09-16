Buscan voluntarios para trabajar en la Patagonia: ofrecen hospedaje, comidas y transporte por menos de 20 horas semanales

El turismo de voluntariado continúa sumando propuestas en los principales destinos de la Patagonia austral para la temporada alta.

En esta ocasión, un complejo de glamping ubicado en la zona de Última Esperanza, en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine en Chile, lanzó una búsqueda activa de colaboradores para integrarse a su equipo de trabajo .

La propuesta está pensada para viajeros que busquen instalarse en la región reduciendo al mínimo sus costos de estadía.

El programa contempla un intercambio donde el participante destina cuatro horas diarias de asistencia operativa a cambio de una cobertura integral de alojamiento, alimentación diaria y traslados locales dentro del circuito.

Cuáles son las tareas a ejercer y qué beneficios ofrece el intercambio

El acuerdo de voluntariado establece una carga horaria de 4 horas diarias de labor, distribuidas a lo largo de la semana con un día libre asignado para recorrer los atractivos turísticos de la zona.

Entre las funciones principales a cumplir se destacan la atención y recepción de huéspedes durante los procesos de check-in y check-out, tareas de limpieza en carpas y áreas comunes, labores domésticas generales y asistencia en la cocina durante la preparación y servicio de las comidas.

A cambio del trabajo prestado, el establecimiento garantiza una serie de contraprestaciones para asegurar la estadía del colaborador:

Alojamiento y servicios: Espacio habilitado para acampar dentro del predio del glamping, acceso a duchas con agua caliente e internet de alta velocidad.

Alimentación completa: Provisión de desayuno, almuerzo y cena sin costo durante todos los días que dure el compromiso de voluntariado.

Logística y traslado: Servicio de búsqueda y traslado desde el punto de llegada del viajero hasta las instalaciones del complejo.

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Cuáles son los requisitos para registrarse y cuánto tiempo demanda

Para postularse a la vacante, el anfitrión establece un perfil determinado orientado a jóvenes postulantes con manejo de idiomas y disponibilidad de viaje.

Es necesario contar con una edad de entre 21 y 32 años, hablar inglés con nivel fluido y poseer al menos un conocimiento principiante de español . Como condición excluyente, los aspirantes deben residir fuera de Chile y contar de manera obligatoria con un seguro de viaje vigente.

La convocatoria admite solicitudes tanto de personas individuales como de parejas o duplas de viajeros. La permanencia mínima requerida en el lugar es de 3 semanas, con un calendario de disponibilidad que abarca desde octubre hasta febrero inclusive, quedando fuera del esquema el mes de septiembre.

Gastos no cubiertos y consideraciones a tener en cuenta

Si bien el programa cubre la manutención y el hospedaje diario durante la estadía, existen ciertos costos operativos que corren por cuenta exclusiva del interesado.

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