Un proyecto de conservación ubicado en Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile, lanzó una convocatoria para quienes quieran viajar y vivir una experiencia en plena naturaleza. La propuesta permite alojarse dentro del predio y acceder a distintos beneficios a cambio de colaborar con tareas durante la semana.

El lugar forma parte del Geoparque Kütralkura, reconocido por la Unesco, y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias. El espacio cuenta con unas 500 hectáreas y se encuentra cerca de la Reserva Nacional Alto Biobío, en una zona cordillerana próxima a la frontera con Argentina.

Buscan voluntarios para trabajar en un parque de la Patagonia de Chile

La convocatoria se encuentra publicada en Worldpackers y está dirigida a personas interesadas en colaborar con un proyecto enfocado en la conservación y el ecoturismo.

Los voluntarios deberán cumplir una jornada de 30 horas semanales, aunque tendrán dos días libres para descansar o aprovechar para conocer los atractivos de la región.

Entre las actividades previstas aparecen trabajos vinculados con el mantenimiento del predio, los senderos y los espacios destinados a los visitantes. También pueden incluirse tareas de jardinería, construcción, reparaciones y atención en recepción.

El proyecto también desarrolla iniciativas relacionadas con la educación ambiental, la geología y la protección de la fauna local. Durante 2025 y 2026, uno de sus objetivos es avanzar con la reintroducción de especies que desaparecieron de la zona y el monitoreo de pumas.

Buscan voluntarios para trabajar en un parque de la Patagonia de Chile.

Qué requisitos hay que cumplir para hacer el voluntariado

La propuesta está disponible para personas de entre 18 y 60 años y las postulaciones son individuales. Es decir, no se aceptan inscripciones de parejas o grupos de dos personas.

En cuanto al idioma, uno de los requisitos es contar con inglés fluido o tener conocimientos básicos de español.

La estadía mínima es de cuatro semanas, mientras que el período máximo que puede permanecer cada voluntario es de 12 semanas.

Qué incluye el voluntariado en la Patagonia

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el alojamiento y la alimentación están incluidos durante la estadía.

Los participantes tienen acceso a una habitación compartida y reciben desayuno, almuerzo y cena todos los días. También pueden utilizar la cocina equipada y el servicio de lavandería.

Además, el programa contempla otros beneficios para quienes quieran aprovechar su tiempo libre y conocer el entorno. Entre ellos aparecen excursiones y tours gratuitos, clases de idiomas y bicicletas disponibles para utilizar dentro del predio.

Al terminar la experiencia, los voluntarios reciben un certificado de culminación.

Qué incluye el voluntariado en la Patagonia. Instagram @rutadelos7lagos

Qué gastos debe pagar el voluntario

Aunque el programa incluye alojamiento, comidas y diferentes actividades, hay algunos gastos que no están contemplados.

Cada participante debe hacerse cargo de los vuelos hasta Chile, el seguro de viaje y los traslados internos. También quedan bajo responsabilidad del viajero los trámites migratorios o de visa que correspondan según su nacionalidad.

De esta manera, antes de postularse es importante contemplar esos costos adicionales y verificar las condiciones necesarias para ingresar y permanecer en Chile.

Hasta cuándo está disponible la propuesta

La convocatoria contempla estadías entre septiembre y febrero, por lo que quienes estén interesados pueden postularse para distintos períodos dentro de esa ventana.

El programa permite permanecer como mínimo cuatro semanas y hasta un máximo de 12, con dos días libres por semana.

La propuesta combina trabajo, alojamiento y actividades en un entorno natural de la Patagonia chilena, con la posibilidad de participar directamente en tareas vinculadas con la conservación de especies y el cuidado del ecosistema.