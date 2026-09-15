El Bolsón, en la provincia de Río Negro, es uno de los destinos más elegidos en el sur de la Argentina por los amantes de la naturaleza y la vida tranquila.

Para aquellos que busquen vivir allí un tiempo, sin gastar dinero, un hostel anunció que busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis con desayuno incluido a cambio de ayudar con distintas tareas de mantenimiento.

La propuesta fue recientemente publicada en Workaway, una página creada para promoveer voluntariados.

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Buscan voluntarios para vivir gratis en El Bolsón: los requisitos

La convocatoria requiere una estancia mínima de dos semanas y está destinada a todas aquellas personas que deseen conocer este lugar de la Patagonia mientras colaboran con el funcionamiento del hostel .

El establecimiento está ubicado a unos 5 kilómetros del centro de El Bolsón, rodeado de naturaleza y cerca de un pequeño río.

Para llegar hasta el pueblo se puede tomar el transporte público, que pasa cada una hora, un taxi o caminar por caminos rurales durante aproximadamente 40 minutos.

Qué tareas deben hacer los voluntarios

Aquellos interesados en la propuesta deben cumplir con algunas tareas a modo de intercambio. Entre las que aparecen en la convocatoria se mencionan:

Trabajos de jardinería

Mantenimiento general

Limpieza de las instalaciones

Ayuda en la recepción

Organización de distintos espacios del hostel

Tareas vinculadas con la atención de los huéspedes

La convocatoria destaca además el intercambio cultural de la experiencia, ya que en el hostel trabajan personas de distintas partes del mundo.