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El Bolsón, en la provincia de Río Negro, es uno de los destinos más elegidos en el sur de la Argentina por los amantes de la naturaleza y la vida tranquila.
Para aquellos que busquen vivir allí un tiempo, sin gastar dinero, un hostel anunció que busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis con desayuno incluido a cambio de ayudar con distintas tareas de mantenimiento.
La propuesta fue recientemente publicada en Workaway, una página creada para promoveer voluntariados.
Buscan voluntarios para vivir gratis en El Bolsón: los requisitos
La convocatoria requiere una estancia mínima de dos semanas y está destinada a todas aquellas personas que deseen conocer este lugar de la Patagonia mientras colaboran con el funcionamiento del hostel.
El establecimiento está ubicado a unos 5 kilómetros del centro de El Bolsón, rodeado de naturaleza y cerca de un pequeño río.
Para llegar hasta el pueblo se puede tomar el transporte público, que pasa cada una hora, un taxi o caminar por caminos rurales durante aproximadamente 40 minutos.
Qué tareas deben hacer los voluntarios
Aquellos interesados en la propuesta deben cumplir con algunas tareas a modo de intercambio. Entre las que aparecen en la convocatoria se mencionan:
- Trabajos de jardinería
- Mantenimiento general
- Limpieza de las instalaciones
- Ayuda en la recepción
- Organización de distintos espacios del hostel
- Tareas vinculadas con la atención de los huéspedes
La convocatoria destaca además el intercambio cultural de la experiencia, ya que en el hostel trabajan personas de distintas partes del mundo.