Al cierre de los mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.485. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia a la baja, ya que ha mostrado un incremento en su valor durante dos días consecutivos. Esta dinámica sugiere una presión en el mercado que puede estar relacionada con factores económicos o políticos, lo que podría continuar impactando la cotización en el corto plazo.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.57%, es mayor que la volatilidad anual del 34.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Fuente: narrativas-ar

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: