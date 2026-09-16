El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, inicia este miércoles una ronda de reuniones con gobernadores en apenas 24 horas, en un operativo que busca asegurar votos para el Presupuesto 2027 y destrabar la reforma electoral, mientras el Gobierno acelera el envío del proyecto de ley por Malvinas.

La secuencia tenía hora de arranque a las 15, cuando el ministro coordinador tenía la primera cita en agenda en su despacho de Casa Rosada con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Los cuatro integran el bloque de mandatarios aliados o dialoguistas más decisivos a la hora de construir mayorías legislativas.

El jueves la agenda continúa con el agregado del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se sumará para la reunión con Carlos Sadir, gobernador de Jujuy. Pasado el mediodía llega el turno de Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y por la tarde cierra la ronda Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

El último mandatario no es habitué de la Casa Rosada pero rompió el hielo el viernes pasado, con una reunión con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco de los preparativos para la construcción de la Base Naval Integrada. De esta manera, la iniciativa por Malvinas ya comenzó a mostrar los primeros coletazos en la gestión con la oposición.

Presupuesto 2027

Como antesala de estos encuentros, el Poder Ejecutivo giró el martes a última hora a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que recién comenzará a tratarse formalmente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la primera semana de octubre. Antes de esa pelea, la Casa Rosada busca cerrar un acuerdo previo con los gobernadores aliados para asegurarse el respaldo de sus bancadas.

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El propio texto del proyecto ofrece munición para el reclamo de las provincias : las transferencias corrientes a provincias y municipios subirían a $2,43 billones un 20,3% más que el crédito vigente. El dato choca con la ejecución real: según el propio informe del Ministerio de Economía, entre enero y julio de 2026 esas transferencias cayeron 50,5% interanual y apenas se ejecutó el 36,6% de lo presupuestado para el año, muy por debajo del 53,7% de ejecución que mostró el gasto total de la Administración Nacional en el mismo período.

Ese es uno de los argumentos que manejan los gobernadores cuando reclaman por fondos girados con cuentagotas. El otro capítulo sensible es la obra pública. La inversión real directa prevista para 2027 crece 19,3% y queda traccionada, según el propio proyecto, por las obras viales de Vialidad Nacional, la infraestructura en transporte, agua potable y energía, y las inversiones en defensa y seguridad.

Ese último punto conecta directamente con uno de los reclamos históricos de Tierra del Fuego: la Base Naval Integrada en Ushuaia, la obra que Melella reclama desde hace más de cuarenta años. “Clave: incentivo a la construcción de rutas, esperamos acompañen todos los gobernadores e intendentes”, destacó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, este martes al difundir el texto.

Link a la información sobre el Presupuesto 27. Los datos son claros, cumplimos normas vigentes y proponemos mejoras en varias. Clave: incentivo a la construcción de rutas, esperamos acompañen todos los gobernadores e intendenteshttps://t.co/l0VoF276xz@JMilei @LuisCaputoAR — Carlos Guberman (@CarlosGuberman) September 16, 2026

Reforma electoral, estancada

El segundo eje de la negociación es la reforma electoral, que sigue empantanada en el Senado. Después de cuatro meses sin actividad, la comisión de Asuntos Constitucionales volvió a reunirse este martes para, en tan solo una hora y 16 minutos, volver a llamar a un cuarto intermedio para consolidar un acuerdo. “Que (Santilli) consiga los acuerdos”, resumió una fuente a El Cronista al término de esa reunión.

La discusión giró hacia una posible suspensión de las PASO en 2027 o un esquema de voluntariedad, en lugar de la eliminación total que impulsa el Gobierno. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, agregó los expedientes de los aliados de la UCR y el PRO para buscar ese consenso, como Ficha Limpia, pero los senadores recriminaron que se trate cada punto por separado. En el medio, también surgieron reclamos para que se mantenga el debate presidencial.

Gabriel Cano / Comunicación Senado.-

La Cámara Nacional Electoral ya advirtió al Congreso que cualquier modificación de las reglas debe estar definida con tiempo suficiente antes de los comicios de 2027, lo que le puso fecha límite a la negociación. En el entorno de Santilli fijan diciembre como el margen final.

Malvinas, el tema que corre el eje

En paralelo, el Gobierno avanza con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado a la causa Malvinas, que ingresaría por Diputados en las próximas horas . La iniciativa tiene un antecedente reciente: el viernes pasado, el canciller Quirno y el ministro de Defensa visitaron la Base Naval Integrada en Ushuaia y se reunieron con Melella, en el primer encuentro público entre ambas gestiones después de casi tres años de vínculo distante.

Melella definió el encuentro en tono conciliador. “La Argentina no se puede quedar atrás”, escribió el gobernador fueguino tras recibir a la comitiva nacional, en referencia a los avances de Chile y Gran Bretaña en la región. El round de Malvinas funciona, en los hechos, como un tema que unifica a oficialistas y a gobernadores opositores como Melella, y que corre el eje de la agenda justo después del envío del Presupuesto , en momentos en que el oficialismo necesita despejar el terreno legislativo.

Puntos sensibles en agenda

Mientras Santilli negocia con los gobernadores, en Diputados corre otro reloj. Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda debaten este mismo miércoles la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, con dictamen previsto para el 23 de septiembre. En paralelo, las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor tratan los cerca de cincuenta proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad, con dictamen fijado para el 29 de septiembre.

Ambos temas quedaron habilitados después de que la oposición reuniera los votos para emplazar a las comisiones, a comienzos de mes, con apoyo de los gobernadores aliados: entre ellos, los que visitarán estos días Balcarce 50; Jalil, Sáenz y Jaldo.

El calendario no es casual: el oficialismo necesita resolver la discapacidad y la morosidad antes de que el Presupuesto llegue al recinto, para evitar que ambos reclamos se mezclen con la discusión de la “ley de leyes” en octubre. Los gobernadores que esta semana pasan por Casa Rosada saben que, entre las transferencias que caen, la obra pública que promete acelerar y las leyes que penden en el Congreso, la negociación recién empieza.